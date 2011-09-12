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Philips AventThermo-coussinets 2 en 1

SCF258/02

Permettent de stimuler et d'apaiser

Le produit Philips Avent SCF258/02 aide à stimuler et apaiser.

Voir tous les avantages
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Marque recommandée par les mamans du monde entier1

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Tire-lait manuel avec biberon

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SCF330/30

Coussin masseur à embout large

Coussin masseur à embout large

SCF167/01

Pour stimuler la montée de lait avant la tétée

Permettent de stimuler et d'apaiser

  • Stimule et apaise

  • Utilisation à froid ou chaud

  • 2 pièces

À froid : soulage les seins douloureux ou engorgés

À froid : soulage les seins douloureux ou engorgés

Pour soulager les seins douloureux ou engorgés. Placez-les au réfrigérateur ou au congélateur. Utilisez impérativement les housses.

Développé avec une spécialiste en allaitement

Développé en collaboration avec une sage-femme et une conseillère en allaitement au service des mamans souhaitant allaiter depuis 20 ans.

Fournis avec des housses pour plus de douceur

Fournis avec des housses pour plus de douceur

Plus doux sur la peau

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 