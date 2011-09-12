Garantie de 2 ans
SCF258/02
Permettent de stimuler et d'apaiser
Le produit Philips Avent SCF258/02 aide à stimuler et apaiser.
Stimule et apaise
Utilisation à froid ou chaud
2 pièces
Pour soulager les seins douloureux ou engorgés. Placez-les au réfrigérateur ou au congélateur. Utilisez impérativement les housses.
Développé en collaboration avec une sage-femme et une conseillère en allaitement au service des mamans souhaitant allaiter depuis 20 ans.
Plus doux sur la peau
Notation globale
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.