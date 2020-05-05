Garantie de 2 ans
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SCF284/05
Stérilisation pratique et efficace
Il a beau n'occuper qu'un minimum d'espace, le stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1 Philips Avent à taille réglable ne vous permet pas moins de stériliser tous les accessoires dont vous avez besoin, quelles que soient leur taille et leur nombre.
Élimine 99,9 % des germes néfastes
Stérilise en 6 minutes
Peut contenir 6 biberons Philips Avent
Conception réglable 3 en 1
La conception modulaire unique du stérilisateur est facilement ajustable à vos différents biberons et accessoires et permet un positionnement simplifié. Le chargement et le déchargement sont ainsi rendus pratiques et l'espace occupé dans votre cuisine est réduit.
Peut contenir jusqu'à 6 biberons Philips Avent Classiques et Naturels de 330 ml (11 oz) à stériliser en une seule fois.
Le stérilisateur garde son contenu (biberons, suces, etc.) stérile pendant un maximum de 24 heures si le couvercle n'est pas ouvert.
3.0
sur 5
2
Critiques
Sabibi3
05/05/2020
Canada
Acheteur vérifié
Excellente machine !
Je recommande fortement ce produit à tous ceux qui peuvent se permettre ce petit luxe. Oui, il est dispendieux, mais oh combien utile et efficace! Il stérilise rapidement toutes les marques de biberons, suces ou autres petits objets.
Avantages
Rapidité, efficacité
Inconvénients
Prix dispendieux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF284/05 Stérilisateur électrique vapeur 3 en 1
Date d'utilisation 2019-04-04
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF284/05 Stérilisateur électrique vapeur 3 en 1
Date d'utilisation 2019-04-04
Émilie
26/04/2019
Canada
Bouton ne fonctionne plus
Après 1 an (dont 6 mois seulement d’utilisation), le seul et unique bouton ne fonctionne plus. En fait, il s’allume mais ne reste plus enclanché lorsqu’on appuie dessus. Très très très décevant étant donné que ce n’est pas donné comme appareil. Je ne trouve pas comment faire honorer la garantie de 24 mois.
Cet avis a été rédigé pour SCF284/05 Stérilisateur électrique vapeur 3 en 1
Cet avis a été rédigé pour SCF284/05 Stérilisateur électrique vapeur 3 en 1
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023.
Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylocoque doré, mammite streptococcique, cronobacter sakazakii, salmonella enterica, listeria monocytogenes. Résultats de tests fournis par un laboratoire indépendant