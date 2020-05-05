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Philips AventStérilisateur électrique vapeur 3 en 1

SCF284/05

3

| (2) Critiques

Stérilisation pratique et efficace

Il a beau n'occuper qu'un minimum d'espace, le stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1 Philips Avent à taille réglable ne vous permet pas moins de stériliser tous les accessoires dont vous avez besoin, quelles que soient leur taille et leur nombre.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Flexibilité, chargement simplifié

Stérilisation pratique et efficace

  • Élimine 99,9 % des germes néfastes

  • Stérilise en 6 minutes

  • Peut contenir 6 biberons Philips Avent

  • Conception réglable 3 en 1

Conception de stérilisateur modulaire 3 en 1

Conception de stérilisateur modulaire 3 en 1

La conception modulaire unique du stérilisateur est facilement ajustable à vos différents biberons et accessoires et permet un positionnement simplifié. Le chargement et le déchargement sont ainsi rendus pratiques et l'espace occupé dans votre cuisine est réduit.

Conception grand format

Conception grand format

Peut contenir jusqu'à 6 biberons Philips Avent Classiques et Naturels de 330 ml (11 oz) à stériliser en une seule fois.

Contenu stérile jusqu'à 24 heures tant que le couvercle reste fermé.

Contenu stérile jusqu'à 24 heures tant que le couvercle reste fermé.

Le stérilisateur garde son contenu (biberons, suces, etc.) stérile pendant un maximum de 24 heures si le couvercle n'est pas ouvert.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Notation globale

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3.0

sur 5

2

Critiques

4
3
2

05/05/2020

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Excellente machine !

Je recommande fortement ce produit à tous ceux qui peuvent se permettre ce petit luxe. Oui, il est dispendieux, mais oh combien utile et efficace! Il stérilise rapidement toutes les marques de biberons, suces ou autres petits objets.

Avantages

Rapidité, efficacité

Inconvénients

Prix dispendieux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF284/05 Stérilisateur électrique vapeur 3 en 1

Date d'utilisation 2019-04-04

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF284/05 Stérilisateur électrique vapeur 3 en 1

Date d'utilisation 2019-04-04

26/04/2019

Canada

Canada

Bouton ne fonctionne plus

Après 1 an (dont 6 mois seulement d’utilisation), le seul et unique bouton ne fonctionne plus. En fait, il s’allume mais ne reste plus enclanché lorsqu’on appuie dessus. Très très très décevant étant donné que ce n’est pas donné comme appareil. Je ne trouve pas comment faire honorer la garantie de 24 mois.

Cet avis a été rédigé pour SCF284/05 Stérilisateur électrique vapeur 3 en 1

Cet avis a été rédigé pour SCF284/05 Stérilisateur électrique vapeur 3 en 1

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Avis de non-responsabilité

  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l’échelle mondiale auprès de 10 109 utilisatrices de marques et de produits de soins pour mères et enfants en 2023. 

  1. Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylocoque doré, mammite streptococcique, cronobacter sakazakii, salmonella enterica, listeria monocytogenes. Résultats de tests fournis par un laboratoire indépendant