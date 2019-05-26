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UpBeatÉcouteurs-boutons véritablement sans fil

SHB2515BK/00

Chanson après chanson après chanson

Soyez libre. Ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous offrent une énorme autonomie de lecture de 100 heures grâce à leur boîtier chargeur portatif. Profitez d’une superbe qualité sonore, chanson après chanson, et d’un accès direct à l’assistant virtuel de votre téléphone. Envie d’un voyage en automobile?

Voir tous les avantages

Chanson après chanson après chanson

  • Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière

  • Bluetooth®

  • Noir

Boîtier chargeur portatif avec batterie d'alimentation 3350 mAh

Jamais à court d'énergie. Le boîtier chargeur avec batterie d'alimentation 3350 mAh intégrée ne se contente pas de recharger votre casque, mais recharge également votre téléphone. Il suffit de brancher votre appareil intelligent dans le boîtier via le port USB.

Couplage intelligent. Trouve automatiquement votre appareil Bluetooth

Votre casque d'écoute est prêt à être couplé dès que vous le sortez de son boîtier. Le casque mémorise le dernier appareil auquel il a été couplé.

Une double pression sur le bouton active l’assistant vocal de votre téléphone

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