Boîtier chargeur portatif avec batterie d'alimentation 3350 mAh

Jamais à court d'énergie. Le boîtier chargeur avec batterie d'alimentation 3350 mAh intégrée ne se contente pas de recharger votre casque, mais recharge également votre téléphone. Il suffit de brancher votre appareil intelligent dans le boîtier via le port USB.