Garantie de 2 ans
Plus offert
SHB2515BK/00
Chanson après chanson après chanson
Soyez libre. Ces écouteurs-boutons véritablement sans fil vous offrent une énorme autonomie de lecture de 100 heures grâce à leur boîtier chargeur portatif. Profitez d’une superbe qualité sonore, chanson après chanson, et d’un accès direct à l’assistant virtuel de votre téléphone. Envie d’un voyage en automobile?
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
Bluetooth®
Noir
Jamais à court d'énergie. Le boîtier chargeur avec batterie d'alimentation 3350 mAh intégrée ne se contente pas de recharger votre casque, mais recharge également votre téléphone. Il suffit de brancher votre appareil intelligent dans le boîtier via le port USB.
Votre casque d'écoute est prêt à être couplé dès que vous le sortez de son boîtier. Le casque mémorise le dernier appareil auquel il a été couplé.
Notation globale