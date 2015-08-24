Isolez-vous du monde et plongez-vous dans un son clair et naturel

Avec le SHB8850NC, ne soyez perturbé par aucun fil ni bruit tout en ne faisant aucun compromis. Immergez-vous dans la musique grâce à la technologie avancée de suppression active du bruit SoundShield. Connectez-vous au réseau sans fil avec le couplage NFC par contact et contrôlez votre appareil depuis les coussinets tactiles intelligents.