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Casque sans fil avec suppression de bruit

SHB8850NC/27

Isolez-vous du monde et plongez-vous dans un son clair et naturel

Avec le SHB8850NC, ne soyez perturbé par aucun fil ni bruit tout en ne faisant aucun compromis. Immergez-vous dans la musique grâce à la technologie avancée de suppression active du bruit SoundShield. Connectez-vous au réseau sans fil avec le couplage NFC par contact et contrôlez votre appareil depuis les coussinets tactiles intelligents.

Voir tous les avantages

Isolez-vous du monde et plongez-vous dans un son clair et naturel

  • Transd. 40mm / fermés à l'arrière

  • Supra-auriculaire

  • Coussinets doux

Bluetooth 4.0 avec AAC intégré

Bluetooth 4.0 avec AAC intégré

Profitez de la qualité audio sans fil Bluetooth 4.0 alliée à la prise en charge intégrée du codec AAC.

Appairage multiple, pour de la musique et des appels téléphoniques depuis 2 appareils à la fois

Appairage multiple, pour de la musique et des appels téléphoniques depuis 2 appareils à la fois

La fonction appairage multiple vous permet de connecter votre casque Bluetooth® Philips à deux appareils Bluetooth® simultanément. Appairez simplement les deux appareils pour écouter de la musique ou des films tout en pouvant répondre facilement au téléphone.

Zero souffle pour un plaisir sans interruption

Le souffle est le son électronique que vous pouvez entendre lorsque vous portez un casque d'écoute sur lequel la compensation de bruit ambiant est activée, mais qui ne diffuse pas de musique. Notre technologie de suppression du bruit réduit considérablement le souffle pour vous permettre de profiter de votre session d'écoute sans être interrompu par des bruits parasites.

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