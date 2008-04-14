Conçus pour les enfants

Pour les petits amoureux de la musique qui désirent emporter leurs morceaux partout où ils vont, le casque Philips SHK1030 est conçu pour les enfants en pleine croissance. Avec ajustement parfait et toujours confortable, sans oublier le contrôle du volume maximum de 85 dB pour une écoute sécuritaire.