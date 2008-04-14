Garantie de 2 ans
Plus offert
SHK1030/27
Conçus pour les enfants
Pour les petits amoureux de la musique qui désirent emporter leurs morceaux partout où ils vont, le casque Philips SHK1030 est conçu pour les enfants en pleine croissance. Avec ajustement parfait et toujours confortable, sans oublier le contrôle du volume maximum de 85 dB pour une écoute sécuritaire.
Supra-auriculaire
Bleu et vert
Cet arceau simple et ergonomique est entièrement réglable afin de s'adapter à toutes les têtes d'enfants, quel que soit leur âge.
Le casque pour enfant garantit un niveau sonore sans danger pour votre enfant. Le volume est plafonné à 85 dB pour un plaisir en toute sécurité.
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il améliore la sensibilité acoustique ainsi que le rendu des basses, et garantit un son à la fois pur et équilibré.
Notation globale