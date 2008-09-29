Garantie de 2 ans
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SHP5401/00
Idéal à la maison comme en déplacement
Ce casque stéréo léger est caractérisé par un son puissant combiné à une portabilité à toute épreuve. Il vous offre un son optimal et un maximum de confort pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
Pour l'intérieur et l'extérieur
La forme spéciale des coussinets de ce casque Philips et les matériaux raffinés qui les composent garantissent un maintien parfait et un confort maximal. En outre, ils permettent d'éviter toute perte audio et d'optimiser les basses fréquences. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.
Les matériaux de qualité, durables et légers dont est composé ce casque Philips sont le gage d'un confort absolu.
Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de d'emmêlement des câbles et simplifie leur rangement.
Notation globale