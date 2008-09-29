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Casque stéréo

SHP5401/00

Idéal à la maison comme en déplacement

Ce casque stéréo léger est caractérisé par un son puissant combiné à une portabilité à toute épreuve. Il vous offre un son optimal et un maximum de confort pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

Voir tous les avantages

Idéal à la maison comme en déplacement

  • Pour l'intérieur et l'extérieur

Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

La forme spéciale des coussinets de ce casque Philips et les matériaux raffinés qui les composent garantissent un maintien parfait et un confort maximal. En outre, ils permettent d'éviter toute perte audio et d'optimiser les basses fréquences. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Conception ultralégère et confortable pour une utilisation prolongée

Les matériaux de qualité, durables et légers dont est composé ce casque Philips sont le gage d'un confort absolu.

Le câble unilatéral réduit l'emmêlement des câbles pour plus de confort

Le câble n'est connecté que d'un seul côté, ce qui réduit considérablement le risque de d'emmêlement des câbles et simplifie leur rangement.

Spécificités Techniques

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