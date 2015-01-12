Garantie de 2 ans
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SHQ1305WS/27
Dépassez vos limites
Dépassez vos limites avec les écouteurs légers Actionfit SHQ1305. Ces écouteurs robustes résistants à la transpiration et à la pluie offrent des basses puissantes et un maintien optimal, grâce à leurs haut-parleurs ultra-performants et à leurs stabilisateurs.
HP 8,6 mm/concep. arrière ouverte
Écouteur
La transpiration et la pluie ne vous empêcheront pas de vous donner à fond en musique. Les matériaux du casque sport ActionFit résistent à l'humidité et à la transpiration, afin d'en faire le compagnon idéal pour vos séances de sport, quelle que soit la météo.
Ce casque ActionFit ne bloque pas les sons externes, ce qui vous permet de percevoir votre environnement afin de maintenir votre sécurité, notamment lorsque vous faites du sport en extérieur. Sa conception acoustique ouverte offre un son de qualité sans vous couper du monde extérieur.
Notation globale