Résiste à l'humidité et à la transpiration, idéal pour le sport

La transpiration et la pluie ne vous empêcheront pas de vous donner à fond en musique. Les matériaux du casque sport ActionFit résistent à l'humidité et à la transpiration, afin d'en faire le compagnon idéal pour vos séances de sport, quelle que soit la météo.