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ActionFitCasque Sport avec Micro

SHQ1305WS/27

Dépassez vos limites

Dépassez vos limites avec les écouteurs légers Actionfit SHQ1305. Ces écouteurs robustes résistants à la transpiration et à la pluie offrent des basses puissantes et un maintien optimal, grâce à leurs haut-parleurs ultra-performants et à leurs stabilisateurs.

Voir tous les avantages

Ultra-léger, maintien parfait

Dépassez vos limites

  • HP 8,6 mm/concep. arrière ouverte

  • Écouteur

Résiste à l'humidité et à la transpiration, idéal pour le sport

Résiste à l'humidité et à la transpiration, idéal pour le sport

La transpiration et la pluie ne vous empêcheront pas de vous donner à fond en musique. Les matériaux du casque sport ActionFit résistent à l'humidité et à la transpiration, afin d'en faire le compagnon idéal pour vos séances de sport, quelle que soit la météo.

Conception acoustique ouverte pour rester vigilant aux sons extérieurs

Conception acoustique ouverte pour rester vigilant aux sons extérieurs

Ce casque ActionFit ne bloque pas les sons externes, ce qui vous permet de percevoir votre environnement afin de maintenir votre sécurité, notamment lorsque vous faites du sport en extérieur. Sa conception acoustique ouverte offre un son de qualité sans vous couper du monde extérieur.

Étui de transport sport pour un rangement facile

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