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Casque sport tour d'oreille

SHQ3007/28

Anti-transpiration et lavable

Fabriqués en matériaux antimicrobiens et étanches, ces écouteurs ont été conçus pour les sportifs. La longueur de fil ajustable permet de les utiliser en tout confort aussi bien avec un brassard lors de vos activités physiques que dans la vie de tous les jours.

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avec commandes pour iPhone et rallonge

Anti-transpiration et lavable

Commandes du micro et de la musique

Le microphone et les commandes extrêmement profilés vous permettent de parler, d'écouter et de contrôler à distance votre iPod/iPhone/iPad.

Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Son stéréo avec basses profondes - une motivation à toute épreuve

Acoustique finement réglée pour une expérience sportive décuplée - une motivation à toute épreuve

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