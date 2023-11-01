Garantie de 2 ans
Soutien
SP9871/13
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips ?
Comment retirer la tête de rasage de mon rasoir Philips ?
Quelle mousse/quel gel utiliser avec mon rasoir Philips ?
Comment nettoyer mon rasoir Philips ?
Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon rasoir Philips
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange