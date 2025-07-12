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Shaver S9000 PrestigeRasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

SP9871/13

4.9

| (47) Critiques | 95% recommandent ce produit

Un rasage au plus près de la peau, tout en douceur

Bénéficiez d'une précision et d'un confort ultimes avec le rasoir Philips Series 9000 Prestige. Il coupe les poils jusqu'à 0,00 mm de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut, tandis que la technologie SkinIQ s'adapte à tous les contours de votre visage, même sur une barbe de 7 jours.​

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Shaver S9000 Prestige Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Shaver S9000 Prestige
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

$ 399,99

  • SH91

    SH91
    Têtes de rasage de rechange

    $ 79.99

399,99 $

399,99 $

Pour un rasage de près, même sur une barbe de 7 jours

Un rasage au plus près de la peau, tout en douceur

  • Un rasage au plus près de la peau

  • Lames Dual Precision NanoTech

  • Revêtement Hydro SkinGlide

  • Système de suspension UltraFlex

  • Durée de vie moteur et batterie de 7 ans

Jusqu’à 0,00 mm au plus près de la peau avec notre système Lift & Cut

Jusqu’à 0,00 mm au plus près de la peau avec notre système Lift & Cut

Notre système de rasage rotatif unique et breveté Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu’à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau. Précision optimale, pour un rasage de près jusqu’au soir*.

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés qui coupent dans toutes les directions. Les lames NanoTech Dual Precision réalisent jusqu'à 165 000 coupes par minute, pour couper jusqu'à 25 % de poils en plus par passage**.

S’adapte à chaque contour grâce au système de suspension UltraFlex

S’adapte à chaque contour grâce au système de suspension UltraFlex

Le système de suspension UltraFlex avec des têtes entièrement flexibles s’adapte parfaitement à tous les contours de votre visage pour couper même les poils les plus difficiles dans le cou. Résultat : un rasage d’une douceur et d’un confort exceptionnels.

Spécificités Techniques

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4.9

sur 5

47

Critiques

95%

recommandent ce produit

3
1

12/07/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Très simple à utiliser et rasage de pres

Parfait j’utilise avec cream pour peau sensible et rasage parfait nettoyage à l eau et bon pour plus 1 mois avant recharge

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date d'utilisation 2024-06-12

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date d'utilisation 2024-06-12

13/06/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

après plusieurs jours d'utilisation le razoir coupe très bien et les ajustement de coupe sont très utile j'ai choisis la coupe le + prèes

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date d'utilisation 2025-05-13

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date d'utilisation 2025-05-13

29/05/2025

Canada

Canada

Acheteur vérifié

La publicité du produit est fondée.

Aspect silencieux du rasage apprécié. De plus les têtes sontparfait pour mon type de barbe. La charge dure longtemps.

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date d'utilisation 2024-04-28

Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date d'utilisation 2024-04-28

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Avis de non-responsabilité

  1. Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024. 

  1. 92 % des personnes interrogées sont d'accord. Test réalisé par une agence indépendante auprès de 95 Coréens de sexe masculin âgés de 18 à 65 ans

  2. Par rapport au rasoir Philips 3000, sur une barbe de 3 jours

  3. Par rapport au modèle précédent