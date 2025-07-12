Garantie de 2 ans
Un rasage au plus près de la peau, tout en douceur
Bénéficiez d'une précision et d'un confort ultimes avec le rasoir Philips Series 9000 Prestige. Il coupe les poils jusqu'à 0,00 mm de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut, tandis que la technologie SkinIQ s'adapte à tous les contours de votre visage, même sur une barbe de 7 jours.
Ce produit
Shaver S9000 Prestige
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
$ 399,99
SH91
Têtes de rasage de rechange
$ 79.99
399,99 $
399,99 $
Un rasage au plus près de la peau
Lames Dual Precision NanoTech
Revêtement Hydro SkinGlide
Système de suspension UltraFlex
Durée de vie moteur et batterie de 7 ans
Notre système de rasage rotatif unique et breveté Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu’à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau. Précision optimale, pour un rasage de près jusqu’au soir*.
Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés qui coupent dans toutes les directions. Les lames NanoTech Dual Precision réalisent jusqu'à 165 000 coupes par minute, pour couper jusqu'à 25 % de poils en plus par passage**.
Le système de suspension UltraFlex avec des têtes entièrement flexibles s’adapte parfaitement à tous les contours de votre visage pour couper même les poils les plus difficiles dans le cou. Résultat : un rasage d’une douceur et d’un confort exceptionnels.
4.9
sur 5
47
Critiques
95%
recommandent ce produit
Ras98
12/07/2025
Canada
Acheteur vérifié
Très simple à utiliser et rasage de pres
Parfait j’utilise avec cream pour peau sensible et rasage parfait nettoyage à l eau et bon pour plus 1 mois avant recharge
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date d'utilisation 2024-06-12
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date d'utilisation 2024-06-12
trail
13/06/2025
Canada
Acheteur vérifié
après plusieurs jours d'utilisation le razoir coupe très bien et les ajustement de coupe sont très utile j'ai choisis la coupe le + prèes
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date d'utilisation 2025-05-13
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date d'utilisation 2025-05-13
Ags40
29/05/2025
Canada
Acheteur vérifié
La publicité du produit est fondée.
Aspect silencieux du rasage apprécié. De plus les têtes sontparfait pour mon type de barbe. La charge dure longtemps.
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date d'utilisation 2024-04-28
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9871/13 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date d'utilisation 2024-04-28
Source : Euromonitor International Limited; volume des ventes au détail, selon la définition de la catégorie des rasoirs corporels, données de 2024, étude menée en octobre 2024.
92 % des personnes interrogées sont d'accord. Test réalisé par une agence indépendante auprès de 95 Coréens de sexe masculin âgés de 18 à 65 ans
Par rapport au rasoir Philips 3000, sur une barbe de 3 jours
Par rapport au modèle précédent