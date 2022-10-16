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Câble HDMI

SWV5733B/00

Des images en Ultra Haute Définition

Découvrez la résolution 4K Ultra HD à 60 IPS. La technologie HDMI haute vitesse prend en charge un système audio à 3.2 canaux avec un taux d'échantillonnage jusqu'à 1 536 kHz. Câble de 3 m.

Voir tous les avantages

La 4K Ultra HD à 60 Hz avec Ethernet

Des images en Ultra Haute Définition

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbits/s

  • 4K 60 Hz

  • 3 m

60 Hz ou images par seconde

Une expérience visuelle et de jeu supérieure avec un maximum de 60 images par seconde.

Expérience 3D

Prise en charge de tous les formats vidéo 3D pour être comme au cinéma en 3D ou expérimenter des jeux vidéos plus vrais que nature version 3D.

Audio Return Channel (ARC)

Sur un téléviseur HDMI avec tuner intégré, envoi de données audio numériques à un système audio Surround sans câble supplémentaire.

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