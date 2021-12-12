Garantie de 2 ans
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SWV6021/00
Adaptateur premium USB-C vers HDMI et VGA
Adaptateur premium USB-C vers HDMI (prise femelle) et VGA. Câble de 0,15 m. La technologie VGA permet une sortie Full HD de 1920 x 1080p à 60 Hz. La technologie HDMI permet une sortie 4K*2K à 30 Hz ultra-nette.
HDMI
VGA
Les produits sont conçus avec des matériaux de qualité supérieure pour accroître leur longévité.
Prend en charge une résolution vidéo jusqu'à 4K (3 840 x 2 160) pour offrir une qualité d'image et des expériences de jeu optimales.
Installez-vous confortablement pour visionner des vidéos de qualité supérieure à 30 images par seconde, pour une meilleure expérience télévisuelle.
Notation globale