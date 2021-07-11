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USB-C vers USB-C

SWV6801/00

Câble USB-C vers USB-C tressé de qualité supérieure

La prise USB-C Thunderbolt 3 prend en charge les appareils avec une résolution 5K et une bande passante de 40 Gbps. Câble de qualité supérieure d’une longueur de 1.5 meter pour une flexibilité accrue pendant la recharge.

Voir tous les avantages

Câble USB-C vers USB-C tressé de qualité supérieure

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbps

  • 1,5 m

Câble USB-C polyvalent pour moniteurs USB-C

Une solution à câble unique pour votre moniteur USB-C qui permet un transfert de données ultra-rapide pour vos vidéos, tout en chargeant votre ordinateur portable.

Prend en charge le transfert de données USB 4.0

Prend en charge une bande passante haut débit à 40 Gbits/s USB 4.0.

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