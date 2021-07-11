Garantie de 2 ans
Plus offert
SWV6801/00
Câble USB-C vers USB-C tressé de qualité supérieure
La prise USB-C Thunderbolt 3 prend en charge les appareils avec une résolution 5K et une bande passante de 40 Gbps. Câble de qualité supérieure d’une longueur de 1.5 meter pour une flexibilité accrue pendant la recharge.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 m
Une solution à câble unique pour votre moniteur USB-C qui permet un transfert de données ultra-rapide pour vos vidéos, tout en chargeant votre ordinateur portable.
Prend en charge une bande passante haut débit à 40 Gbits/s USB 4.0.
Notation globale