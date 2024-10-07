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6000 seriesCasque supra-aural alimenté par énergie solaire

TAA6219BK/00

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Lumière, puissance, efficacité

Un son exceptionnel pour vous accompagner partout. L'énergie solaire pour en profiter sans interruption ! Grâce à la technologie solaire Powerfoyle™, ce casque supra-aural sans fil se charge à la lumière, et la batterie offre jusqu'à 80 heures d'autonomie pour une utilisation dans les lieux moins éclairés.

Voir tous les avantages

Lumière, puissance, efficacité

  • Technologie solaire Powerfoyle™

  • Casque autorechargeable

  • 80 h d'autonomie

  • Coussinets de coque lavables

Powerfoyle™ by Exeger. Plus de lumière, plus de puissance

Powerfoyle™ by Exeger. Plus de lumière, plus de puissance

Ces écouteurs se rechargent dès qu'ils sont exposés à tout type de lumière, qu'elle soit artificielle ou qu'elle provienne du soleil ! Grâce au matériau de la cellule solaire Powerfoyle™, l'arceau récupère l'énergie du soleil pour alimenter la batterie en continu, et fonctionne même avec la lumière artificielle. Lorsqu'elle est entièrement chargée, la batterie offre une autonomie de 80 heures maximum, ce qui vous permet d'utiliser votre casque même dans des conditions de faible éclairage.

Conception supra-aurale confortable pour les modes de vie actifs

Conception supra-aurale confortable pour les modes de vie actifs

Courez, marchez ou faites du roller sans souci ! L'arceau confortable ne glisse pas en cas de mouvement et les coussinets de coque doux et respirants contiennent un gel réfrigérant. Les coussinets de coque peuvent être retirés pour faciliter le nettoyage et conserver leur fraîcheur.

Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass

Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass

Les haut-parleurs de 40 mm produisent un son riche et la conception circum-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Si vous aimez les basses profondes, activez la fonction Dynamic Bass via l'application Philips Headphones pour ressentir toute la puissance de vos morceaux préférés, même à volume réduit.

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