Powerfoyle™ by Exeger. Plus de lumière, plus de puissance

Ces écouteurs se rechargent dès qu'ils sont exposés à tout type de lumière, qu'elle soit artificielle ou qu'elle provienne du soleil ! Grâce au matériau de la cellule solaire Powerfoyle™, l'arceau récupère l'énergie du soleil pour alimenter la batterie en continu, et fonctionne même avec la lumière artificielle. Lorsqu'elle est entièrement chargée, la batterie offre une autonomie de 80 heures maximum, ce qui vous permet d'utiliser votre casque même dans des conditions de faible éclairage.