Garantie de 2 ans
TAA6219BK/00
Lumière, puissance, efficacité
Un son exceptionnel pour vous accompagner partout. L'énergie solaire pour en profiter sans interruption ! Grâce à la technologie solaire Powerfoyle™, ce casque supra-aural sans fil se charge à la lumière, et la batterie offre jusqu'à 80 heures d'autonomie pour une utilisation dans les lieux moins éclairés.
Technologie solaire Powerfoyle™
Casque autorechargeable
80 h d'autonomie
Coussinets de coque lavables
Ces écouteurs se rechargent dès qu'ils sont exposés à tout type de lumière, qu'elle soit artificielle ou qu'elle provienne du soleil ! Grâce au matériau de la cellule solaire Powerfoyle™, l'arceau récupère l'énergie du soleil pour alimenter la batterie en continu, et fonctionne même avec la lumière artificielle. Lorsqu'elle est entièrement chargée, la batterie offre une autonomie de 80 heures maximum, ce qui vous permet d'utiliser votre casque même dans des conditions de faible éclairage.
Courez, marchez ou faites du roller sans souci ! L'arceau confortable ne glisse pas en cas de mouvement et les coussinets de coque doux et respirants contiennent un gel réfrigérant. Les coussinets de coque peuvent être retirés pour faciliter le nettoyage et conserver leur fraîcheur.
Les haut-parleurs de 40 mm produisent un son riche et la conception circum-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Si vous aimez les basses profondes, activez la fonction Dynamic Bass via l'application Philips Headphones pour ressentir toute la puissance de vos morceaux préférés, même à volume réduit.
Récompenses
Notation globale