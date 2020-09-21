Garantie de 2 ans
Plus offert
TAG6105BK/00
Plongez dans l’action
Lorsque vous êtes en mission, un son de qualité est indispensable. Plongez dans l’action avec ce casque d’écoute supra-auriculaire pour jeux, doté d’un son ambiophonique 7.1 et d’oreillettes douces avec rétroéclairage à DEL. Le modèle léger vous permet de jouer longtemps.
Transd. 50 mm / fermés à l'arrière
Serre-tête léger
Coussinets aérés
Télécommande intégrée
Illuminez votre jeu. L’effet d’éclairage RVB coloré est contrôlé au moyen de la télécommande en ligne, et il offre différents modes de couleur (éclairage Chroma)
Notation globale