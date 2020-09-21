ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit avec accessoire
  • Image principale
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit avec accessoire
  • Image principale

Plus offert

6000 seriesCasque d’écoute supra-auriculaire pour jeux

TAG6105BK/00

Plongez dans l’action

Lorsque vous êtes en mission, un son de qualité est indispensable. Plongez dans l’action avec ce casque d’écoute supra-auriculaire pour jeux, doté d’un son ambiophonique 7.1 et d’oreillettes douces avec rétroéclairage à DEL. Le modèle léger vous permet de jouer longtemps.

Voir tous les avantages

Plongez dans l’action

  • Transd. 50 mm / fermés à l'arrière

  • Serre-tête léger

  • Coussinets aérés

  • Télécommande intégrée

Câble robuste. Restez connecté lorsque l’action devient intense

Télécommande en ligne. Mettez le microphone en sourdine, contrôlez les lumières et plus encore

Oreillettes rétroéclairées à DEL avec commandes d’éclairage

Illuminez votre jeu. L’effet d’éclairage RVB coloré est contrôlé au moyen de la télécommande en ligne, et il offre différents modes de couleur (éclairage Chroma)

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés