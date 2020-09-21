Plongez dans l’action

Lorsque vous êtes en mission, un son de qualité est indispensable. Plongez dans l’action avec ce casque d’écoute supra-auriculaire pour jeux, doté d’un son ambiophonique 7.1 et d’oreillettes douces avec rétroéclairage à DEL. Le modèle léger vous permet de jouer longtemps.