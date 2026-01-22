Autonomie qui dure toute la journée et ne craint pas une pluie légère

Avec jusqu’à 20 heures d’autonomie sur une seule charge, la musique peut continuer à jouer. La petite dragonne résistante aux déchirures permet d’accrocher facilement ce haut-parleur à votre sac à dos ou au guidon de votre vélo, tandis que sa conception IPX5 résistante aux éclaboussures le protège contre les gouttes de pluie et les déversements. Une recharge complète prend environ 2.5 heures par USB-C.