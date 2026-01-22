Garantie de 2 ans
TAS1000B/00
La petite danseuse
Glissez-le dans votre poche. Accrochez-le à votre sac. Fixez-le au guidon de votre vélo. Lorsque vous souhaitez un son plus puissant et plus riche en basses que celui de votre téléphone, ce haut-parleur Bluetooth® ultraportatif résistant aux éclaboussures est idéal pour suivre le rythme.
Son dynamique avec Bass+
Auracast™ pour un son plus puissant
20 heures d’autonomie
Résistant aux éclaboussures. Dragonne pratique
Cette petite enceinte vous offre le meilleur de vos morceaux préférés. Vous bénéficiez d'un son de 10 W maximum (5 W RMS), plein de vie et aux basses puissantes grâce à sa membrane passive et à notre technologie exclusive Bass+. Le micro intégré vous permet également de passer des appels en mode mains libres.
Avec jusqu’à 20 heures d’autonomie sur une seule charge, la musique peut continuer à jouer. La petite dragonne résistante aux déchirures permet d’accrocher facilement ce haut-parleur à votre sac à dos ou au guidon de votre vélo, tandis que sa conception IPX5 résistante aux éclaboussures le protège contre les gouttes de pluie et les déversements. Une recharge complète prend environ 2.5 heures par USB-C.
Vos listes de lecture sont prêtes? Bluetooth® 5.4 offre une connexion plus rapide et plus stable, sans interruption dans les zones urbaines, ainsi qu’une portée accrue. Vous pouvez utiliser l’application complémentaire Philips Entertainment pour sélectionner votre source.
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Notation globale
La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. La marque verbale et les logos Auracast™ sont des marques de commerce appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
L’indice IPX5 signifie que le haut-parleur est protégé contre les jets d’eau.