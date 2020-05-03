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Enceinte sans fil

TAS6305/00

Faites la fête jour et nuit

Prolongez la fête plus longtemps grâce à cette enceinte Bluetooth® étanche offrant 20 heures d'autonomie. Laissez-vous entraîner par les basses puissantes. Sa batterie haute capacité vous permet de charger votre smartphone sur le port USB.

Voir tous les avantages

Faites la fête jour et nuit

  • Bluetooth®

  • Puissance de sortie : 30 W

  • Autonomie de 20 heures

  • Fonction énergie nomade intégrée

Étanche et prête à l'emploi

Étanche et prête à l'emploi

Cette enceinte Bluetooth portable est conforme à la norme IPX7, ce qui signifie qu'elle peut résister à une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez faire la fête dans la douche, au bord de la piscine ou même dans la piscine ! Sa portée sans fil est de 20 m.

Autonomie de 20 heures. Fonction énergie nomade intégrée.

Autonomie de 20 heures. Fonction énergie nomade intégrée.

La batterie Li-ion rechargeable de 4 400 mAh vous offre 20 heures d'autonomie et vous permet de charger votre smartphone sur le port USB de l'enceinte. Une charge complète de la batterie prend 6 heures.

De la musique à plein volume. Appairage pour un son stéréo.

De la musique à plein volume. Appairage pour un son stéréo.

Les deux membranes passives offrent des basses puissantes et un son clair, même à volume élevé. Et pour une fête encore plus phénoménale ? Associez-la à une enceinte identique afin de créer un son stéréo. Les voyants situés à chaque extrémité de l'enceinte clignotent en accord avec la musique.

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