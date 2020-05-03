Garantie de 2 ans
Plus offert
TAS6305/00
Faites la fête jour et nuit
Prolongez la fête plus longtemps grâce à cette enceinte Bluetooth® étanche offrant 20 heures d'autonomie. Laissez-vous entraîner par les basses puissantes. Sa batterie haute capacité vous permet de charger votre smartphone sur le port USB.
Bluetooth®
Puissance de sortie : 30 W
Autonomie de 20 heures
Fonction énergie nomade intégrée
Cette enceinte Bluetooth portable est conforme à la norme IPX7, ce qui signifie qu'elle peut résister à une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez faire la fête dans la douche, au bord de la piscine ou même dans la piscine ! Sa portée sans fil est de 20 m.
La batterie Li-ion rechargeable de 4 400 mAh vous offre 20 heures d'autonomie et vous permet de charger votre smartphone sur le port USB de l'enceinte. Une charge complète de la batterie prend 6 heures.
Les deux membranes passives offrent des basses puissantes et un son clair, même à volume élevé. Et pour une fête encore plus phénoménale ? Associez-la à une enceinte identique afin de créer un son stéréo. Les voyants situés à chaque extrémité de l'enceinte clignotent en accord avec la musique.
Notation globale