Bouton facile à utiliser

Le bouton facile à utiliser permet à vos enfants de prendre aisément un appel, de sauter une piste ou de suspendre ce qu’ils écoutent. Le tout sans passer par leur téléphone intelligent. Les boutons du volume situés à la base de l’oreillette sont à portée de main, tout comme le bouton de la lumière à DEL.