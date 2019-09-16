Garantie de 2 ans
Plus offert
TASN503BK/00
Un entraînement plus intelligent.
Vous trouverez votre intensité avec ces écouteurs-boutons sport sans fil et étanche. Le moniteur cardiaque vous aide à atteindre les meilleurs résultats à chaque séance d’entraînement. Les 6 heures d’écoute et un son puissant vous propulseront au niveau supérieur.
Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière
Intra-auriculaires
6 heures d'écoute
Faites le suivi de votre fréquence cardiaque avec le moniteur intégré. Un capteur dans les écouteurs-boutons fait le suivi de votre fréquence cardiaque avec précision. Vous saurez à quel moment vous dépasser et à quel moment vous reposer, afin d’obtenir les meilleurs résultats possible avec chaque entraînement. Compatible avec les applications ouvertes de suivi de l’exercice physique.
Le bouton facile à utiliser permet à vos enfants de prendre aisément un appel, de sauter une piste ou de suspendre ce qu’ils écoutent. Le tout sans passer par leur téléphone intelligent. Les boutons du volume situés à la base de l’oreillette sont à portée de main, tout comme le bouton de la lumière à DEL.
Trois tailles d'embouts en caoutchouc interchangeables pour garantir une étanchéité parfaite.
Notation globale
Les résultats réels peuvent varier