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Casque sans fil

TASN503BK/00

Un entraînement plus intelligent.

Vous trouverez votre intensité avec ces écouteurs-boutons sport sans fil et étanche. Le moniteur cardiaque vous aide à atteindre les meilleurs résultats à chaque séance d’entraînement. Les 6 heures d’écoute et un son puissant vous propulseront au niveau supérieur.

Voir tous les avantages

Peu importe le climat.

Un entraînement plus intelligent.

  • Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière

  • Intra-auriculaires

  • 6 heures d'écoute

Moniteur de fréquence cardiaque intégré.

Faites le suivi de votre fréquence cardiaque avec le moniteur intégré. Un capteur dans les écouteurs-boutons fait le suivi de votre fréquence cardiaque avec précision. Vous saurez à quel moment vous dépasser et à quel moment vous reposer, afin d’obtenir les meilleurs résultats possible avec chaque entraînement. Compatible avec les applications ouvertes de suivi de l’exercice physique.

Bouton facile à utiliser

Le bouton facile à utiliser permet à vos enfants de prendre aisément un appel, de sauter une piste ou de suspendre ce qu’ils écoutent. Le tout sans passer par leur téléphone intelligent. Les boutons du volume situés à la base de l’oreillette sont à portée de main, tout comme le bouton de la lumière à DEL.

3 embouts interchangeables pour un ajustement intra-auriculaire parfait

Trois tailles d'embouts en caoutchouc interchangeables pour garantir une étanchéité parfaite.

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