Garantie de 2 ans
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TAT4506BK/00
Votre musique. À votre façon.
Ne laissez rien s’interposer entre vous et votre musique! Ce casque d’écoute sans fil avec suppression active du bruit vous permet de vous concentrer sur les sons qui comptent. Il est résistant à la pluie et à la sueur, et vous bénéficiez de 24 heures d’autonomie et d’un étui.
Écouteurs-boutons
Suppression active du bruit
Protection contre l’eau IPX4
Jusqu’à 26 heures de lecture
Ces écouteurs filtrent le bruit que vous ne voulez pas entendre, donc vous êtes libre d’écouter les chansons que vous aimez. Le mode de son ambiant signifie que vous pouvez laisser le monde entrer lorsque vous en avez besoin, et la musique s’arrête si vous retirez l’un ou l’autre des écouteurs-boutons de votre oreille.
Appuyez sur l’écouteur-bouton pour mettre votre liste de lecture sur pause, prendre des appels et activer l’assistant vocal de votre téléphone. Les écouteurs peuvent être couplés en un instant. Une fois jumelés, ils se reconnectent à votre téléphone dès que vous ouvrez l’étui chargeur.
Avec une cote IPX4, ces écouteurs 100 % sans fil résistent aux éclaboussures provenant de toutes les directions. Ils résistent à la sueur et vous n’avez pas à craindre de vous faire surprendre par la pluie.
Notation globale