ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Image principale
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Utilisation du produit
  • Image principale
  • Photo principale en cours d’utilisation
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Utilisation du produit

Plus offert

Casque véritablement sans fil

TAT4506BK/00

Disponibles en

Noire
Noire
Turquoise
Turquoise

Votre musique. À votre façon.

Ne laissez rien s’interposer entre vous et votre musique! Ce casque d’écoute sans fil avec suppression active du bruit vous permet de vous concentrer sur les sons qui comptent. Il est résistant à la pluie et à la sueur, et vous bénéficiez de 24 heures d’autonomie et d’un étui.

Voir tous les avantages

Votre musique. À votre façon.

  • Écouteurs-boutons

  • Suppression active du bruit

  • Protection contre l’eau IPX4

  • Jusqu’à 26 heures de lecture

Concentrez-vous toujours sur votre musique. Suppression active du bruit

Ces écouteurs filtrent le bruit que vous ne voulez pas entendre, donc vous êtes libre d’écouter les chansons que vous aimez. Le mode de son ambiant signifie que vous pouvez laisser le monde entrer lorsque vous en avez besoin, et la musique s’arrête si vous retirez l’un ou l’autre des écouteurs-boutons de votre oreille.

Commandes tactiles. Microphone intégré. Jumelage facile

Appuyez sur l’écouteur-bouton pour mettre votre liste de lecture sur pause, prendre des appels et activer l’assistant vocal de votre téléphone. Les écouteurs peuvent être couplés en un instant. Une fois jumelés, ils se reconnectent à votre téléphone dès que vous ouvrez l’étui chargeur.

Résistance éclaboussures et sueur IPX4

Avec une cote IPX4, ces écouteurs 100 % sans fil résistent aux éclaboussures provenant de toutes les directions. Ils résistent à la sueur et vous n’avez pas à craindre de vous faire surprendre par la pluie.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés