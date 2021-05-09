Garantie de 2 ans
Plus offert
TAT4506TL/00
Votre musique. À votre façon.
Ne laissez rien s’interposer entre vous et votre musique! Ce casque d’écoute sans fil avec suppression active du bruit vous permet de vous concentrer sur les sons qui comptent. Il est résistant à la pluie et à la sueur, et vous bénéficiez de 24 heures d’autonomie et d’un étui.
Écouteurs-boutons
Suppression active du bruit
Protection contre l’eau IPX4
Jusqu’à 26 heures de lecture
Avec une cote IPX4, ces écouteurs 100 % sans fil résistent aux éclaboussures provenant de toutes les directions. Ils résistent à la sueur et vous n’avez pas à craindre de vous faire surprendre par la pluie.
Apportez votre musique partout où vous allez. Les haut-parleurs de 6 mm produisent un son exceptionnel et offrent une autonomie de 6 heures après une seule charge. Un étui entièrement chargé ajoute 18 heures. Pour une recharge rapide, placez vos écouteurs dans l’étui pendant 15 minutes et obtenez une heure supplémentaire.
Les embouts souples et interchangeables assurent un grand confort. Comme les embouts des écouteurs-boutons s’insèrent parfaitement dans les canaux auditifs, ils réduisent le bruit ambiant.
Notation globale