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Casque véritablement sans fil

TAT4506TL/00

Disponibles en

Noire
Noire
Turquoise
Turquoise

Votre musique. À votre façon.

Ne laissez rien s’interposer entre vous et votre musique! Ce casque d’écoute sans fil avec suppression active du bruit vous permet de vous concentrer sur les sons qui comptent. Il est résistant à la pluie et à la sueur, et vous bénéficiez de 24 heures d’autonomie et d’un étui.

Voir tous les avantages

Votre musique. À votre façon.

  • Écouteurs-boutons

  • Suppression active du bruit

  • Protection contre l’eau IPX4

  • Jusqu’à 26 heures de lecture

Résistance éclaboussures et sueur IPX4

Avec une cote IPX4, ces écouteurs 100 % sans fil résistent aux éclaboussures provenant de toutes les directions. Ils résistent à la sueur et vous n’avez pas à craindre de vous faire surprendre par la pluie.

Étui de chargement USB-C portatif. 18 heures de temps de jeu supplémentaire

Apportez votre musique partout où vous allez. Les haut-parleurs de 6 mm produisent un son exceptionnel et offrent une autonomie de 6 heures après une seule charge. Un étui entièrement chargé ajoute 18 heures. Pour une recharge rapide, placez vos écouteurs dans l’étui pendant 15 minutes et obtenez une heure supplémentaire.

Sécuritaire et confortable

Les embouts souples et interchangeables assurent un grand confort. Comme les embouts des écouteurs-boutons s’insèrent parfaitement dans les canaux auditifs, ils réduisent le bruit ambiant.

Spécificités Techniques

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