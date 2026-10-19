Ma machine espresso Philips fuit

Si vous remarquez une fuite sur votre machine espresso Philips, essayez de la résoudre à l'aide des solutions suivantes :
1. Remarquez-vous une fuite d'eau dans le bac d'égouttement ? 2. Voyez-vous de l'eau claire en dessous ou à côté de la machine ? 3. Voyez-vous des taches d'eau brunâtre sur votre plan de travail ou sous la machine ?
Même si vous récupérez l'eau de rinçage provenant du bec verseur dans une tasse, de l'eau de rinçage finira toujours dans le bac d'égouttement. Cela s'explique par le fait que la machine évacue l'eau de rinçage interne directement dans le bac d'égouttement pendant le rinçage automatique ou la préparation du café. Le rinçage du circuit interne assure une performance optimale de la machine.
Le rinçage automatique est effectué lors de la mise en marche et de l'arrêt de la machine, après la préparation d'une boisson ou après l'utilisation du mousseur à lait.
En raison de cette eau de rinçage, vous constaterez qu'il y a toujours de l'eau dans le bac d'égouttement ou que le bac se remplit plus rapidement que prévu. Cependant, cela n'indique pas que la machine fuit.
Remarque : Si le bac d'égouttement est plein après avoir préparé deux tasses de café ou si le bac d'égouttement se remplit d'eau pendant la nuit, nous vous conseillons de nous contacter pour obtenir de l'aide.
Si vous voyez de l'eau sous la machine ou à côté du réservoir d'eau, il est très probable que le réservoir ne soit pas placé correctement dans la machine.
Pour résoudre ce problème, assurez-vous de pousser entièrement le réservoir d'eau vers l'arrière de la machine.
Si le réservoir d'eau est bien placé et que de l'eau claire s'écoule encore sous la machine, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Deux raisons peuvent expliquer la présence de taches d'eau sur la table de la cuisine ou sous la machine :
1. Le bac d'égouttement était trop rempli et a répandu de l'eau brunâtre lors du retrait. Pour résoudre ce problème, videz et rincez le bac d'égouttement tous les jours ou chaque fois que l'indicateur signalant que le bac est plein s'affiche. 2. Si vous retirez le bac d'égouttement après le rinçage ou la préparation d'un café, une petite quantité d'eau de rinçage du groupe café peut continuer de s'égoutter sur votre plan de travail ou sous le côté droit de la machine. La meilleure solution consiste à sécher cette zone chaque semaine avec un chiffon, mais cela ne signifie pas que la machine fuit.
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