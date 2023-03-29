L'alerte de remplacement du filtre du purificateur d'air Philips ne disparait pas

Une fois le filtre remplacé, vous devez réinitialiser manuellement sa durée de vie. Si elle n'est pas réinitialisée, l'alerte de remplacement du filtre reste affichée.



Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

Branchez votre purificateur d'air. Appuyez sur le bouton de mise en marche. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant trois secondes.

Si ces mesures ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.