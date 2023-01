SmartCT Vessel Analysis équipé d’une fonct. nouv. gén. de suivi vaisseaux pr faciliter planif. trait.

Pour définir rapidement le parcours d’un vaisseau sur un volume 3D, sélectionnez le point de départ et le point d’arrivée du segment de la vascularisation d’intérêt. Le tracé entre les 2 points est automatiquement détecté et affiché dans différentes vues. L’outil SmartCT Vessel Analysis facilite la sélection de l’angle d’incidence optimal pour l’analyse des vaisseaux et le cathétérisme. Il permet une analyse du vaisseau et un positionnement du dispositif en toute simplicité grâce à des vues informatisées redressées, convexes et transversales.