L’application Lumify améliore le rendu de l’image pour vous permettre d’analyser de manière sûre et rapide l’état de vos patients en soins intensifs et en soins d’urgences. En s’adaptant automatiquement, les algorithmes avancés d’imagerie créent une qualité d’image exceptionnelle. Affinez vos acquisitions en réglant la profondeur, le gain, la puissance et la couleur grâce à une interface tactile multi-touch simple et intuitif.