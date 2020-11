La sonde L12-4 prend en charge jusqu’à 5 types d’examens

Que ce soit pour examiner une lésion ou faire une injection commune, l’appareil d’échographie musculosquelettique portable Lumify avec sonde L12-4 permet un visionnement des tissus et des muscles avec grande précision. Cette précision supérieure permet d’augmenter la confiance, d’établir un plan de traitement plus rapidement et d’améliorer la satisfaction du patient.