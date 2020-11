Lumify apporte un soutien optimal

Échographie basée sur une application – partout, tout le temps

L’échographe portable Lumify de Philips comprend un ensemble de sondes d’échographie portables reliées par USB à un smartphone ou une tablette Android compatible pour aider les professionnels de santé à prendre des décisions rapides et éclairées dans un large éventail d’applications. Le système comprend la sonde linéaire Philips L12-4, la sonde courbe C5-2 et la sonde sectorielle S4-1. Les médecins peuvent ainsi gérer diverses situations diagnostiques essentielles, comme les examens FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma, évaluation ciblée des traumatismes par échographie) afin d’évaluer des états comme les hémorragies internes.

"Pour répondre aux besoins spécifiques des forces armées allemandes, nous avons conçu une solution sur mesure qui va au-delà de la simple livraison d’équipement", a expliqué Bastian Werminghoff, Director Business Group Ultrasound, Philips DACH. "Les systèmes Lumify sont fournis avec des boitiers ou sacs à dos de transport spéciaux qui, outre les sondes d’échographie, renferment également une tablette renforcée et tous les consommables nécessaires, comme le gel de transmission des ultrasons."

Par ailleurs, le système a été personnalisé avec d’autres caractéristiques spéciales pour optimiser le temps de disponibilité, notamment grâce à la possibilité de changer la pile de la tablette en cours d’utilisation et de remplacer facilement le câble USB. La tablette est préinstallée avec des ressources médicales numériques, comme des informations sur les médicaments, des directives pour l’échographie ou encore des tutoriels liés à l’utilisation du système.

"Nous avons vraiment conçu un package qui maximise les possibilités numériques afin d’offrir un soutien optimal aux utilisateurs", a poursuivi Bastian Werminghoff.

Un potentiel considérable pour la médecine d’urgence civile

Même en médecine civile des accidents et des urgences, l’échographie mobile complète efficacement d’autres outils de diagnostic, au bénéfice aussi bien des médecins que des patients. Avec Lumify, le personnel des urgences prend des décisions diagnostiques éclairées sur les lieux de l’urgence – dans la rue ou au domicile du patient –, met en place des soins rapides adaptés aux besoins sur place ou avertit les urgences de ce qui les attend. Lumify favorise un diagnostic rapide dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et lors des visites à domicile, limitant ainsi les délais et les déplacements du patient.

À propos de Royal Philips

Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader dans le domaine des technologies médicales qui se concentre sur l’amélioration de la santé et l’obtention de meilleurs résultats dans l’ensemble du parcours de santé. Cela englobe aussi bien les modes de vie sains et la prévention que le diagnostic, le traitement et les soins à domicile. Philips s’appuie sur une technologie de pointe et des connaissances cliniques et patients approfondies pour proposer des solutions intégrées. Basée aux Pays-Bas, l’entreprise est leader dans les domaines de l’imagerie diagnostique, de l’imagerie interventionnelle, du monitorage et de l’informatique santé, ainsi que de la santé grand public et des soins à domicile. La gamme de technologies médicales Philips a généré en 2016 un chiffre d’affaires de 17,4 milliards d’euros, avec environ 73 000 employés et des ventes et services dans plus de 100 pays. Vous pouvez consulter les actualités Philips sur www.philips.com/newscenter.