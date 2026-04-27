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Baristina LatteMachine à expresso

BAR400/60

Un délicieux café. Sans effort. Format compact.

Compacte pour tous les plans de travail. Versez vos grains préférés, swipez la poignée, faites mousser votre lait comme vous l'aimez - et savourez votre cappuccino, latte ou tout autre café au lait. Baristina s'occupe du café et de la mousse de lait, vous n'avez qu'à apprécier un café exceptionnel. C'est aussi simple que ça.

Voir tous les avantages

Découvrez la Baristina.

Un délicieux café. Sans effort. Format compact.

  • Café en grains fraîchement moulus dans le porte-filtre pour une expérience 100 % authentique.

  • Swipez la poignée et appuyez pour la buse. Baristina moud, tasse, infuse et fait mousser automatiquement.

  • Expresso. Lungo. Extra intense. Tout café au lait. Vous préférez le moulu ou décaféiné ? Ajoutez au porte-filtre.

  • La technologie FoamPrecision arrête automatiquement le moussage une fois la texture parfaite atteinte.

  • Assez compacte pour trouver sa place dans toutes les cuisines, assez puissante pour un café façon barista.

Expérience café 100 % authentique

Expérience café 100 % authentique

Café en grains fraîchement moulus directement et automatiquement dans le porte-filtre pour une expérience 100 % authentique sans circuit caché. Le café fraîchement moulu passe directement du broyeur au porte-filtre pour un arôme et un goût exceptionnels à chaque fois.

Un swipe pour un café frais

Un swipe pour un café frais

Swipez simplement la poignée. Choisissez votre mousse préférée et appuyez sur le bouton de la buse. Baristina moud, tasse, infuse et fait mousser automatiquement. Aucun réglage nécessaire. Installez-vous et savourez votre cappuccino ou latte en moins d'une minute.

Créez d'infinies possibilités de café

Créez d'infinies possibilités de café

Expresso. Lungo. Extra intense. Ou créez votre café au lait idéal - trois réglages de mousse, possibilités infinies. Ajustez le volume de café selon vos besoins. Vous préférez le moulu ? Ajoutez-le au porte-filtre, maintenez le bouton d'intensité 5 secondes - même décaféiné.

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