Un délicieux café. Sans effort. Format compact.

Compacte pour tous les plans de travail. Versez vos grains préférés, swipez la poignée, faites mousser votre lait comme vous l'aimez - et savourez votre cappuccino, latte ou tout autre café au lait. Baristina s'occupe du café et de la mousse de lait, vous n'avez qu'à apprécier un café exceptionnel. C'est aussi simple que ça.