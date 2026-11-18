Garantie de 2 ans
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BAR700/00
Café délicieux, zéro effort. Design compact.
Assez compacte pour n'importe quel plan de travail. Versez vos grains préférés, swipez la poignée, faites mousser votre lait comme vous l'aimez et savourez votre cappuccino, latte ou toute boisson lactée. Baristina moud automatiquement les grains pour un arôme ultra frais. Le double réservoir à grains permet de changer facilement. Conçue en acier inoxydable, Baristina offre une précision parfaite - chaud, glacé ou lacté. C'est aussi simple que ça.
Café en grains fraîchement moulus dans le porte-filtre pour une expérience 100 % authentique.
Swipez la poignée et appuyez pour la buse. Baristina moud, tasse, infuse et fait mousser automatiquement.
Expresso. Lungo. Café glacé. Extra intense. Tout café lacté. Café moulu ? Ajoutez-le au porte-filtre.
La technologie FoamPrecision arrête automatiquement le moussage une fois la texture parfaite atteinte.
Assez compacte pour trouver sa place dans toutes les cuisines, assez puissante pour un café façon barista.
Café en grains fraîchement moulus directement et automatiquement dans le porte-filtre pour une expérience 100 % authentique sans circuit caché. Le café fraîchement moulu passe directement du broyeur au porte-filtre pour un arôme et un goût exceptionnels à chaque fois.
Swipez simplement la poignée. Choisissez votre mousse préférée et appuyez sur le bouton de la buse. Baristina moud, tasse, infuse et fait mousser automatiquement. Aucun réglage nécessaire. Installez-vous et savourez votre cappuccino ou latte en moins d'une minute.
Expresso. Lungo. Extra intense. Ou créez votre café au lait idéal - trois réglages de mousse, possibilités infinies. Ajustez le volume de café selon vos besoins. Vous préférez le moulu ? Ajoutez-le au porte-filtre, maintenez le bouton d'intensité 5 secondes - même décaféiné.
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