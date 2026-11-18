Café délicieux, zéro effort. Design compact.

Assez compacte pour n'importe quel plan de travail. Versez vos grains préférés, swipez la poignée, faites mousser votre lait comme vous l'aimez et savourez votre cappuccino, latte ou toute boisson lactée. Baristina moud automatiquement les grains pour un arôme ultra frais. Le double réservoir à grains permet de changer facilement. Conçue en acier inoxydable, Baristina offre une précision parfaite - chaud, glacé ou lacté. C'est aussi simple que ça.