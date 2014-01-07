Garantie de 2 ans
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Une peau douce comme de la soie
L'épilateur Philips SatinSoft avec système Skin Care élimine les poils sans tirer sur la peau et garantit une hygiène optimale. Il inclut un accessoire pour les zones sensibles.
Système soin de la peau
Accessoire pour les zones sensibles
Design exclusif de Philips, fabriqué avec des brins permettant une hygiène totale. Tient parfaitement dans votre main, pour une manipulation optimale quelles que soient les conditions. S'utilise sur peau sèche et humide.
Le système de massage actif stimule et apaise la peau, pour une épilation agréable.
Cet épilateur est doté de disques d'épilation doux épilant les poils sans tirer sur la peau.
4.0
sur 5
1
Évaluation
100%
recommandent ce produit
caro
07/01/2014
Canada
il est facile d'utilisation
j'ai bien aimer ce rasoir . il ne fait que pincer légèrement la peau sur les jambes et les aisselles c'est plus douleureux.mais c'est normal
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6519/01 Épilateur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinSoft HP6519/01 Épilateur