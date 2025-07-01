Garantie de 2 ans
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Soutien
HP6519/01
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Est-il possible d'endommager les vaisseaux lymphatiques au niveau de mes aisselles lors de l'utilisation de l'épilateur ?
Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Est-il possible que ma peau soit irritée ou que des saignements se produisent lorsque j'épile des zones sensibles ?
Pourquoi l'appareil démarre-t-il à la vitesse II et à quoi servent les deux réglages de vitesse ?
Puis-je m'épiler et/ou utiliser la brosse exfoliante si j'ai des varices, des grains de beauté (avec des poils), une peau irritée ou des blessures ?
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