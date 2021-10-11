Garantie de 2 ans
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Un nettoyage intelligent pour d'excellents résultats
Avec la FlexCare Platinum Connected, l'hygiène bucco-dentaire n'est plus approximative. Des capteurs envoient vos données de brossage à l'application Philips Sonicare via Bluetooth®, afin de vous proposer des informations et un suivi personnalisés, pour un nettoyage on ne peut plus complet.
La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde
Suivi personnalisé
Capteurs de brossage intelligents
3 modes et 3 intensités
2 têtes de brosse
Le capteur de position de la FlexCare Platinum Connected indique les zones trop peu brossées, pour vous permettre d'obtenir un brossage plus uniforme. Si vous négligez systématiquement certains endroits, le capteur de position les portera à votre attention.
Vous ne réalisez pas forcément que vous vous brossez les dents trop fort, mais la FlexCare Platinum Connected vous le fait sentir. Si vous exercez une pression trop élevée, le capteur de pression intuitif fait vibrer doucement le manche de la brosse à dents, pour que vous sachiez exactement quelle pression exercer. Des études ont démontré que 7 brosseurs « agressifs » sur 10 réussissaient à réduire leur pression de brossage grâce au capteur de pression.
Il est inutile de frotter avec une brosse à dents électrique : il vous suffit de la laisser agir. La FlexCare Platinum Connected est dotée d'un capteur de mouvements qui vous aide à moins frotter, afin d'optimiser votre technique, pour un nettoyage en douceur.
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4.6
sur 5
7
Critiques
100%
recommandent ce produit
Allan_28
11/10/2021
Canada
Acheteur vérifié
Cette brosse à dents est bien conçu!
Bonne autonomie de la batterie et bonne vitesse pour le brossage
Avantages
Bon nettoyage des dents!
Inconvénients
Un peu cher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Brosse à dents électrique avec application
Date d'utilisation 2020-09-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Brosse à dents électrique avec application
Date d'utilisation 2020-09-11
_Maia_
31/12/2019
Canada
Acheteur vérifié
Super achat
J’adore ma brosse. J’accumulais beaucoup de tartre, mais c’est maintenant du passé. J’ai constamment la sensation de revenir d’une séance de nettoyage chez le dentiste et mes dents sont vraiment plus blanches. Je me demande pourquoi je n’ai pas acheté cette brosse avant.
Avantages
Plus d’un modes de brossage. Minutage pratique. Pile tient longtemps.
Inconvénients
Le seul hic, c’est que le calcul du nombre de brossages (pour le remplacement de la tête) a un bogue. J’espère que ça sera correct quand je réinitialiserai le tout lorsque je changerai la tête. Elle est aussi un peu bruyante.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Brosse à dents électrique avec application
Date d'utilisation 2018-11-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Brosse à dents électrique avec application
Date d'utilisation 2018-11-30
Éric70
11/04/2019
Canada
Très bon produit mais option Bluetooth non-utilisée
Je voulais acheter la brosse qui offre la meilleure qualité de brossage. Elle me semble excellente après l'avoir utilisée pendant plusieurs mois, mais j'ai peut-être payé plus cher pour la fonction Bluetooth que personne n'utilise à la maison. Peut-être qu'un autre modèle plus simple a la même qualité de nettoyage: très difficile à comparer avec le trop grand nombre de caractéristiques et de modèle. Le capteur de pression est très apprécié: ma fille usait ses brosses très rapidement (et probablement son émail) et c'est maintenant terminé!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Brosse à dents électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Brosse à dents électrique avec application
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle