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Plus offert

Philips Sonicare FlexCare Platinum ConnectedBrosse à dents électrique avec application

HX9192/01

4.6

| (7) Critiques | 100% recommandent ce produit

Un nettoyage intelligent pour d'excellents résultats

Avec la FlexCare Platinum Connected, l'hygiène bucco-dentaire n'est plus approximative. Des capteurs envoient vos données de brossage à l'application Philips Sonicare via Bluetooth®, afin de vous proposer des informations et un suivi personnalisés, pour un nettoyage on ne peut plus complet.

Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosse à dents sonique la plus recommandée par les professionnels des soins dentaires dans le monde

Jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire éliminée et des gencives plus saines*

Un nettoyage intelligent pour d'excellents résultats

  • Suivi personnalisé

  • Capteurs de brossage intelligents

  • 3 modes et 3 intensités

  • 2 têtes de brosse

Suivez et améliorez l'efficacité du brossage

Suivez et améliorez l'efficacité du brossage

Le capteur de position de la FlexCare Platinum Connected indique les zones trop peu brossées, pour vous permettre d'obtenir un brossage plus uniforme. Si vous négligez systématiquement certains endroits, le capteur de position les portera à votre attention.

Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Vous ne réalisez pas forcément que vous vous brossez les dents trop fort, mais la FlexCare Platinum Connected vous le fait sentir. Si vous exercez une pression trop élevée, le capteur de pression intuitif fait vibrer doucement le manche de la brosse à dents, pour que vous sachiez exactement quelle pression exercer. Des études ont démontré que 7 brosseurs « agressifs » sur 10 réussissaient à réduire leur pression de brossage grâce au capteur de pression.

Vous apprend à moins frotter

Vous apprend à moins frotter

Il est inutile de frotter avec une brosse à dents électrique : il vous suffit de la laisser agir. La FlexCare Platinum Connected est dotée d'un capteur de mouvements qui vous aide à moins frotter, afin d'optimiser votre technique, pour un nettoyage en douceur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 5

7

Critiques

100%

recommandent ce produit

2
1

11/10/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Cette brosse à dents est bien conçu!

Bonne autonomie de la batterie et bonne vitesse pour le brossage

Avantages

Bon nettoyage des dents!

Inconvénients

Un peu cher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Brosse à dents électrique avec application

Date d'utilisation 2020-09-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Brosse à dents électrique avec application

Date d'utilisation 2020-09-11

31/12/2019

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Super achat

J’adore ma brosse. J’accumulais beaucoup de tartre, mais c’est maintenant du passé. J’ai constamment la sensation de revenir d’une séance de nettoyage chez le dentiste et mes dents sont vraiment plus blanches. Je me demande pourquoi je n’ai pas acheté cette brosse avant.

Avantages

Plus d’un modes de brossage. Minutage pratique. Pile tient longtemps.

Inconvénients

Le seul hic, c’est que le calcul du nombre de brossages (pour le remplacement de la tête) a un bogue. J’espère que ça sera correct quand je réinitialiserai le tout lorsque je changerai la tête. Elle est aussi un peu bruyante.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Brosse à dents électrique avec application

Date d'utilisation 2018-11-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Brosse à dents électrique avec application

Date d'utilisation 2018-11-30

11/04/2019

Canada

Canada

Très bon produit mais option Bluetooth non-utilisée

Je voulais acheter la brosse qui offre la meilleure qualité de brossage. Elle me semble excellente après l'avoir utilisée pendant plusieurs mois, mais j'ai peut-être payé plus cher pour la fonction Bluetooth que personne n'utilise à la maison. Peut-être qu'un autre modèle plus simple a la même qualité de nettoyage: très difficile à comparer avec le trop grand nombre de caractéristiques et de modèle. Le capteur de pression est très apprécié: ma fille usait ses brosses très rapidement (et probablement son émail) et c'est maintenant terminé!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Brosse à dents électrique avec application

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Brosse à dents électrique avec application

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Avis de non-responsabilité

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle