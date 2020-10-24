Garantie de 2 ans
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Soutien
HX9192/01
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Les autres têtes de brosse s'adapteront-elles à ma brosse à dents Philips Sonicare FlexCare Platinum ?
Où trouver les modes de brossage dans l’application de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
L'application Philips Sonicare recueille-t-elle des données lorsque je me brosse les dents sans l'utiliser ?
Puis-je utiliser ma brosse à dents Philips Sonicare avec un appareil orthodontique ?
Comment la brosse à dents Philips Sonicare et l'application communiquent-elles ?
Puis-je utiliser l'application Philips Sonicare sur mon iPad ou ma tablette ?
L’application Philips Sonicare peut-elle définir des rappels pour des rendez-vous ?
Comment mon application Philips Sonicare peut-elle identifier les zones qui ont été brossées ?
L'application Philips Sonicare a-t-elle un son ?
Qu’est-ce que la fonction de coaching personnalisé et où la trouver dans l’application Philips Sonicare ?
Quelle est la puissance électrique requise pour ma brosse à dents Philips Sonicare ?
La vitesse de la brosse à dents Philips Sonicare peut-elle nuire à mes gencives ?
Quelle brosse à dents Philips Sonicare correspond le mieux à mes besoins ?
Comment savoir quelle brosse à dents est connectée à mon application Philips Sonicare ?
Pourquoi l'application Philips Sonicare commence-t-elle toujours dans le coin supérieur droit ?
Comment désactiver les notifications de l'application Philips Sonicare ?
Puis-je voir les zones oubliées lorsque l'application Philips Sonicare est inactive ?
Où puis-je commander des lampes UV Philips Sonicare de rechange ?
La brosse à dents Philips Sonicare For Kids est-elle compatible avec cette application ?
Ai-je besoin de l'aide d'un dentiste pour utiliser l'application Philips Sonicare ?
Puis-je utiliser une brosse à dents Philips Sonicare avec des implants dentaires ?
Le mode Deep Clean de l'application Philips Sonicare fonctionne-t-il en temps réel ?
Que dois-je faire si mon application Philips Sonicare tombe en panne ?
Vais-je perdre mes données en supprimant l'application Philips Sonicare ?
Quelles brosses à dents Philips Sonicare puis-je utiliser avec l'application ?
Je rencontre des problèmes de bogues dans mon application Philips Sonicare.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne fonctionne plus après quelques brossages ?
Mon application Philips Sonicare affiche le message « Échec de l'étalonnage »
Ma brosse à dents électrique Philips Sonicare ne m'a pas blanchi les dents.
Je n'arrive pas à me déconnecter ou à utiliser un autre profil dans l'application Philips Sonicare.
Je ne parviens pas à accéder aux fonctionnalités de l'application Philips Sonicare
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont trop puissantes.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont moins puissantes.
Ma brosse à dents Philips Sonicare fait trop de bruit.
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange