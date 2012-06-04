Tondeuse réversible : face 32 mm et face 15 mm pour des détails impeccables

Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse de précision réversible. Une face correspond à la tondeuse haute performance de 32 mm, et l'autre face, à la tondeuse de précision de 15 mm, idéale pour les zones difficiles à atteindre : sous votre nez ou autour de votre bouche, par exemple. Celle-ci est conçue pour couper les poils de près tout en préservant votre peau. Grâce à sa taille réduite et à son angle, vous voyez parfaitement ce que vous faites, ce qui facilite la création des détails.