Garantie de 2 ans
Soutien
QS6140/32
Quelle tête de rasage de rechange est compatible avec cet appareil ?
Cet appareil est-il étanche ?
Lorsque la batterie est déchargée, puis-je utiliser l'appareil en le branchant directement sur secteur ?
À quoi correspondent les chiffres sur le sabot ou sur l'afficheur ?
Sur quelles parties du corps puis-je utiliser l'appareil ?
Comment puis-je utiliser des tensions différentes avec l'appareil ?
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange