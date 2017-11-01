Garantie de 2 ans
SCF657
La façon naturelle de donner le biberon
Notre nouvelle tétine, dotée d’un matériau souple nature et d’une conception souple spiralée, se rapproche davantage du sein. Les alvéoles confort et la forme naturelle de la tétine favorisent une tétée naturelle ainsi qu’une alternance facile entre l’allaitement au sein et au biberon.
2 pièces
Premiers instants
À partir de la naissance
Conçue pour offrir une tétée plus confortable et satisfaisante à votre bébé, la large tétine imite la forme du sein et permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein.
La tétine est fabriquée avec un matériau doux comme la peau reproduisant la sensation du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.
Le design en spirale et les alvéoles de confort à l'intérieur de la tétine la rendent plus douce et souple, afin de permettre les mouvements naturels de la langue tout en évitant qu'elle ne s'écrase. Elle est conçue pour offrir à votre bébé une tétée plus confortable et satisfaisante.
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Notation globale
BPA 0 %, selon la réglementation européenne 10/2011