Garantie de 2 ans
Soutien
SCF657
Quels sont les avantages des tétines Avent Natural numéros 4 et 5 ?
Pour quel type de nourriture puis-je utiliser la tétine à débit variable ?
Quels sont les avantages qu'offrent les biberons Philips Avent ?
Quelle tétine Philips Avent convient le mieux à mon bébé ?
Ce produit est-il recyclable ?
Mes produits d'allaitement au biberon Philips Avent sont-ils intercompatibles ?
Pourquoi les tétines et sucettes Avent sont-elles en silicone plutôt qu'en latex ?
Consultez les modalités de votre garantie et commencez le processus de réparation ou d’échange