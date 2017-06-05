ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit avec accessoire
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit avec accessoire
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Plus offert

BASS+Casque avec micro sans fil supra-aural

SHB3075WT/00

Disponibles en

Blanche
Blanche
Noire
Noire

BASS+ Vivez-le à fond

Le casque Philips BASS+ embarque des basses ultra-puissantes dans un design très compact. Un casque sans fil Bluetooth® pour ceux qui sont à la recherche de basses plus percutantes, mais avec un encombrement réduit.

Voir tous les avantages

BASS+ Vivez-le à fond

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

Une excellente isolation phonique pour une meilleure expérience

Une excellente isolation phonique pour une meilleure expérience

Avec sa conception acoustique fermée, le casque BASS+ isole des bruits extérieurs pour une plus grande immersion au cœur de votre musique.

Haut-parleurs 32 mm

Haut-parleurs 32 mm

Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 32 mm qui diffusent des basses puissantes.

Coussinets pour un confort longue durée

Coussinets pour un confort longue durée

Les coussinets respirants offrent un grand confort pour des séances d'écoute prolongées.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. Les résultats réels peuvent varier