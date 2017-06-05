Garantie de 2 ans
Plus offert
SHB3075WT/00
BASS+ Vivez-le à fond
Le casque Philips BASS+ embarque des basses ultra-puissantes dans un design très compact. Un casque sans fil Bluetooth® pour ceux qui sont à la recherche de basses plus percutantes, mais avec un encombrement réduit.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Avec sa conception acoustique fermée, le casque BASS+ isole des bruits extérieurs pour une plus grande immersion au cœur de votre musique.
Le casque BASS+ est doté de haut-parleurs de 32 mm qui diffusent des basses puissantes.
Les coussinets respirants offrent un grand confort pour des séances d'écoute prolongées.
Notation globale
Les résultats réels peuvent varier