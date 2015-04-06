Garantie de 2 ans
SHK2000BL/27
Compagnon idéal pour les enfants
Casque d’écoute idéal pour introduire les petits amateurs de musique au monde sonore. Ses basses claires et sa conception amusante sont parfaites pour les enfants, en plus d’être assez robuste pour résister à toutes les situations. Le volume limité à 85 dB rend l’écoute amusante, mais sécuritaire.
Supra-auriculaire
Bleu et vert
Cet arceau simple et ergonomique est entièrement réglable afin de s'adapter à toutes les têtes d'enfants, quel que soit leur âge.
Les coussinets isolateurs de bruit réduisent considérablement le bruit ambiant, de sorte que les enfants n'auront pas besoin de monter le volume pour plonger dans leur musique.
L'arceau ultra-léger est si léger et confortable qu'il se porte avec plaisir pendant des heures. Les enfants peuvent facilement oublier sa présence.
Notation globale