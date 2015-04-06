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Casque d'écoute pour enfants

SHK2000BL/27

Disponibles en

Bleu
Bleu
Rose
Rose

Compagnon idéal pour les enfants

Casque d’écoute idéal pour introduire les petits amateurs de musique au monde sonore. Ses basses claires et sa conception amusante sont parfaites pour les enfants, en plus d’être assez robuste pour résister à toutes les situations. Le volume limité à 85 dB rend l’écoute amusante, mais sécuritaire.

Voir tous les avantages

Taille adaptée aux enfants et contrôle du volume maximum

Compagnon idéal pour les enfants

  • Supra-auriculaire

  • Bleu et vert

Arceau réglable ergonomique qui s'adapte à la taille de votre enfant

Arceau réglable ergonomique qui s'adapte à la taille de votre enfant

Cet arceau simple et ergonomique est entièrement réglable afin de s'adapter à toutes les têtes d'enfants, quel que soit leur âge.

Coussinets isolateurs de bruit pour un son clair, quel que soit le volume

Les coussinets isolateurs de bruit réduisent considérablement le bruit ambiant, de sorte que les enfants n'auront pas besoin de monter le volume pour plonger dans leur musique.

Arceau ultra-léger pour un maintien et un confort exceptionnels

Arceau ultra-léger pour un maintien et un confort exceptionnels

L'arceau ultra-léger est si léger et confortable qu'il se porte avec plaisir pendant des heures. Les enfants peuvent facilement oublier sa présence.

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