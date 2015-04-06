Compagnon idéal pour les enfants

Casque d’écoute idéal pour introduire les petits amateurs de musique au monde sonore. Ses basses claires et sa conception amusante sont parfaites pour les enfants, en plus d’être assez robuste pour résister à toutes les situations. Le volume limité à 85 dB rend l’écoute amusante, mais sécuritaire.