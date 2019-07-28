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Casque avec micro

TAKH101PK/00

Lâchez-vous!

Laissez-les regarder des émissions, écouter de la musique ou jouer avec ce casque d’écoute qui ne blessera pas leurs oreilles. Le volume de ce casque d’écoute confortable est limité à 85 dB. Ainsi, les enfants peuvent passer du temps devant l’écran ou écouter leurs chansons préférées en toute sécurité.

Voir tous les avantages

Lâchez-vous!

  • Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière

  • Supra-auriculaire

  • Coussinets doux

Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre baladeur n'importe où.

Transducteurs acoustiques de 32 mm. Son cristallin

Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque d’écoute se targue d’avoir des transducteurs acoustiques de 32 mm limités à 85 dB. Vous pouvez vous détendre en sachant que vos enfants écoutent leur musique, vidéos et jeux vidéo en toute sécurité.

Conception compacte et pliable. Rangement facile

Ce casque d’écoute filaire supra-auriculaire pour enfants peut être plié vers l’intérieur, créant un ensemble compact. Parfait quand vous voulez le glisser dans une poche de manteau ou dans votre sac.

Spécificités Techniques

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