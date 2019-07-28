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Casque sans fil

TAKH402BL/00

Brillez comme une étoile

Donnez-leur l’envie de bouger grâce à ce casque d’écoute circum-auriculaire cool qui s’illumine. Le volume de ce casque d’écoute sans fil résistant est limité à 85 dB. Un panneau DEL dans l’oreillette permet aux enfants de changer de style grâce aux lumières colorées.

Voir tous les avantages

Brillez comme une étoile

  • Transducteurs 32 mm / fermé à l'arrière

  • Supra-auriculaire

  • Coussinets doux

Autonomie de 20 heures. Pas de fil, pas de câbles emmêlés

En voyage ou pour l’équivalent d’une semaine d’écoute – les enfants adoreront ce casque d’écoute sans fil supra-auriculaire. Ils obtiennent une autonomie de 20 heures en une charge : suffisant pour les divertir pendant quelques jours ou plus.

Transducteurs acoustiques de 32 mm. Son cristallin

Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque d’écoute se targue d’avoir des transducteurs acoustiques de 32 mm limités à 85 dB. Vous pouvez vous détendre en sachant que vos enfants écoutent leur musique, vidéos et jeux vidéo en toute sécurité.

Oreillettes confortables et serre-tête rembourré. Idéal pour les jeunes oreilles.

Les coussinets doux et le serre-tête rembourré souple offrent du confort aux enfants, qu’ils soient en train d’écouter de la musique ou de regarder leurs YouTubers préférés.

Spécificités Techniques

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