Garantie de 2 ans
TAT1108WT/00
Un son parfaitement clair
Un son impeccable pour votre musique et vos appels téléphoniques. Ce casque True Wireless est équipé de haut-parleurs de 6 mm, pour un son riche et des basses puissantes, et d'un micro avec IA, pour des appels clairs. Avec résistance aux éclaboussures et à la transpiration IPX4 et boîtier de charge compact offrant 15 h d'autonomie.
Des appels clairs
HP 6 mm pour des basses puissantes
Conception ergonomique confortable
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Quelle que soit la durée de votre journée, ce casque est là pour vous. Vous bénéficiez de 5 heures d'autonomie et de 10 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge compact très pratique.
Entendez vos sons comme ils sont censés l’être. Ces écouteurs sont dotés de transducteurs dynamiques de 6 mm conçus sur mesure pour vous offrir une expérience d’écoute authentique. La grande capacité de puissance des transducteurs rehausse la dynamique et les basses pour que vous ne manquiez jamais un seul temps.
Ne laissez pas les sons environnants gêner votre écoute. Ce casque est doté d'un micro avec IA qui utilise un algorithme avancé d'intelligence artificielle pour filtrer les bruits que vous ne souhaitez pas entendre afin d'assurer des appels limpides. Vos conversations sont parfaitement claires à chaque fois.
Notation globale
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.