Garantie de 2 ans
TAT1138WT/00
Un son parfaitement clair
Un son impeccable. Ce casque True Wireless est équipé de haut-parleurs de 13 mm, pour un son magnifique et des basses puissantes, et d'un micro doté d'IA, pour des appels clairs. Avec résistance aux éclaboussures et à la transpiration IPX4 et boîtier de charge compact offrant 15 h d'autonomie.
Des appels clairs
HP 13 mm pour des basses puissantes
Conception ergonomique confortable
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Entendez vos sons comme ils ont été conçus pour être entendus. Ces écouteurs sont dotés de transducteurs dynamiques de 13 mm conçus sur mesure pour vous offrir une expérience d’écoute exceptionnelle. La grande capacité de puissance des transducteurs rehausse la dynamique et les basses pour que vous ne manquiez jamais un seul rythme.
Quelle que soit la durée de votre journée, ce casque est là pour vous. Vous bénéficiez de 5 heures d'autonomie et de 10 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge compact très pratique.
Ne laissez pas les sons environnants gêner votre écoute. Ce casque est doté d'un micro avec IA qui utilise un algorithme avancé d'intelligence artificielle pour filtrer les bruits que vous ne souhaitez pas entendre afin d'assurer des appels limpides. Vos conversations sont parfaitement claires à chaque fois.
Notation globale
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.