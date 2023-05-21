Transducteurs sur mesure de 13 mm pour un son riche et des basses percutantes

Entendez vos sons comme ils ont été conçus pour être entendus. Ces écouteurs sont dotés de transducteurs dynamiques de 13 mm conçus sur mesure pour vous offrir une expérience d’écoute exceptionnelle. La grande capacité de puissance des transducteurs rehausse la dynamique et les basses pour que vous ne manquiez jamais un seul rythme.