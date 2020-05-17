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Écouteurs-boutons véritablement sans fil

TAT3215PP/00

Disponibles en

Blanche
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Bleu
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Noire
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Rose
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Votre son. Vos activités.

Partout. N’importe quand. Ces écouteurs-boutons véritablement sans fil résistants aux éclaboussures et à la sueur vous offrent un son exceptionnel et jusqu’à 24 heures de lecture avec leur étui de chargement. Au cours d’un long appel, vous pouvez utiliser un seul écouteur pendant que l’autre se recharge.

Voir tous les avantages

Votre son. Vos activités.

  • Transducteurs 6mm / fermés à l'arrière

  • Bluetooth®

  • Violet

Résistant aux éclaboussures et à la sueur IPX4

Résistant aux éclaboussures et à la sueur IPX4

Avec une cote IPX4, ces écouteurs 100 % sans fil résistent aux éclaboussures provenant de toutes les directions. Ils résistent à la sueur et vous n’avez pas à craindre de vous faire surprendre par la pluie.

Étui de chargement USB-C portatif. Temps de lecture de jusqu’à 24 heures

Étui de chargement USB-C portatif. Temps de lecture de jusqu’à 24 heures

Prenez la route avec plusieurs chargements en poche. Vous obtenez une autonomie de jusqu’à 6 heures avec un seul chargement, et 18 heures de plus avec un étui complètement chargé. Un chargement rapide de 15 minutes dans l’étui offre une 1 heure d’autonomie. Un chargement complet de l’étui prend 2 heures par USB-C.

Mode mono. Alternez le microphone entre les écouteurs

Mode mono. Alternez le microphone entre les écouteurs

Désirez-vous prendre un appel quand vos écouteurs ont besoin d’être bientôt rechargés? Obtenez plus de temps de conversation en utilisant un seul écouteur pendant que l’autre se recharge. Le microphone est automatiquement attribué à l’écouteur que vous utilisez, et vous pouvez facilement changer d’écouteur au besoin.

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