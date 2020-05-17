Votre son. Vos activités.

Partout. N’importe quand. Ces écouteurs-boutons véritablement sans fil résistants aux éclaboussures et à la sueur vous offrent un son exceptionnel et jusqu’à 24 heures de lecture avec leur étui de chargement. Au cours d’un long appel, vous pouvez utiliser un seul écouteur pendant que l’autre se recharge.