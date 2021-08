Ce n’est qu’un au revoir…

Dernière journée en Ouganda. Nous dînions avec toute l’équipe dans un restaurant avec vue sur le lac Victoria, nous chantions en chœur et les paroles d’une chanson m’ont frappée... Ce pays et toutes les personnes que j’ai rencontrées vont me manquer. C’est étrange : il y a une semaine encore, j’appréhendais ce voyage et aujourd’hui, je me sens attachée à ce pays. Est-ce dû à l’enthousiasme de ses habitants ? À leur authenticité ? À leur optimisme malgré les difficultés ? Ou peut-être est-ce tout simplement de faire un petit bout de chemin avec des personnes dans le besoin… Je n’ai pas la réponse. Je suis très reconnaissante envers le Dr DeStigter et ITW de m’avoir invitée à ce voyage et je remercie l’équipe africaine d’ITW pour son accueil.