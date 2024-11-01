Grâce à son nouvel aimant révolutionnaire BlueSeal entièrement scellé, Ingenia Ambition X vous permet de bénéficier d’un fonctionnement IRM sans hélium plus productif¹. Il offre une qualité d’image optimale, avec une netteté jusqu’à 80 % supérieure, même dans les cas les plus complexes. Il permet de réaliser des examens IRM jusqu’à trois fois plus rapidement² grâce à la technologie d’accélération SmartSpeed Precise, conçue pour toutes les anatomies. La durée globale de l’examen est réduite grâce à une installation du patient simplifiée et guidée au niveau du tunnel. En outre, Ingenia Ambition propose une expérience audiovisuelle immersive visant à apaiser le patient et à l’accompagner tout au long de l’examen IRM.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
L’utilisation croissante de la RM a entraîné l’exigence d’une efficacité accrue. Trop souvent, il semble que la productivité nous empêche de donner aux patients le temps et l’attention qu’ils désirent. SmartWorkflow fournit une solution de flux de travail de bout en bout pour une meilleure expérience du patient et du personnel.
Productivité axée sur le patient
L’utilisation croissante de la RM a entraîné l’exigence d’une efficacité accrue. Trop souvent, il semble que la productivité nous empêche de donner aux patients le temps et l’attention qu’ils désirent. SmartWorkflow fournit une solution de flux de travail de bout en bout pour une meilleure expérience du patient et du personnel.
Productivité axée sur le patient
L’utilisation croissante de la RM a entraîné l’exigence d’une efficacité accrue. Trop souvent, il semble que la productivité nous empêche de donner aux patients le temps et l’attention qu’ils désirent. SmartWorkflow fournit une solution de flux de travail de bout en bout pour une meilleure expérience du patient et du personnel.
L’utilisation croissante de la RM a entraîné l’exigence d’une efficacité accrue. Trop souvent, il semble que la productivité nous empêche de donner aux patients le temps et l’attention qu’ils désirent. SmartWorkflow fournit une solution de flux de travail de bout en bout pour une meilleure expérience du patient et du personnel.
Offre une expérience visuelle immersive
Offre une expérience visuelle immersive
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Offre une expérience visuelle immersive
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Offre une expérience visuelle immersive
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Philips : pour une assistance à vie
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de micro-refroidissement qui ne requiert qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume utilisé aujourd’hui¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est intégrée dans l’aimant lors de la fabrication, puis entièrement scellée. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper³, ni soudainement lors d’une perte de champ, ni progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de micro-refroidissement qui ne requiert qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume utilisé aujourd’hui¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est intégrée dans l’aimant lors de la fabrication, puis entièrement scellée. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper³, ni soudainement lors d’une perte de champ, ni progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de micro-refroidissement qui ne requiert qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume utilisé aujourd’hui¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est intégrée dans l’aimant lors de la fabrication, puis entièrement scellée. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper³, ni soudainement lors d’une perte de champ, ni progressivement.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
L’aimant BlueSeal permet de vous préparer aux situations d’urgence et de résoudre les incidents mineurs en moins de 6 heures, puis de reprendre rapidement les opérations. Il représente une nouvelle avancée vers des opérations IRM quotidiennes sans interruption et plus productives. Le système EasySwitch basé sur l’IA est conçu pour minimiser les temps d’arrêt imprévus. Il permet de décharger et de recharger l’aimant BlueSeal derrière la console IRM, et ce, sans aucune perte d’hélium.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
L’aimant BlueSeal permet de vous préparer aux situations d’urgence et de résoudre les incidents mineurs en moins de 6 heures, puis de reprendre rapidement les opérations. Il représente une nouvelle avancée vers des opérations IRM quotidiennes sans interruption et plus productives. Le système EasySwitch basé sur l’IA est conçu pour minimiser les temps d’arrêt imprévus. Il permet de décharger et de recharger l’aimant BlueSeal derrière la console IRM, et ce, sans aucune perte d’hélium.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
L’aimant BlueSeal permet de vous préparer aux situations d’urgence et de résoudre les incidents mineurs en moins de 6 heures, puis de reprendre rapidement les opérations. Il représente une nouvelle avancée vers des opérations IRM quotidiennes sans interruption et plus productives. Le système EasySwitch basé sur l’IA est conçu pour minimiser les temps d’arrêt imprévus. Il permet de décharger et de recharger l’aimant BlueSeal derrière la console IRM, et ce, sans aucune perte d’hélium.
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
En raison de la conception de l’aimant BlueSeal, le transfert d’énergie entre les bobines de gradient et l’aimant est négligeable. Cela permet de maintenir une stabilité parfaite du B0 au fil du temps, ce qui est particulièrement avantageux pour les acquisitions sensibles au B0, telles que les séquences cardiaques bTFE.
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
En raison de la conception de l’aimant BlueSeal, le transfert d’énergie entre les bobines de gradient et l’aimant est négligeable. Cela permet de maintenir une stabilité parfaite du B0 au fil du temps, ce qui est particulièrement avantageux pour les acquisitions sensibles au B0, telles que les séquences cardiaques bTFE.
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
En raison de la conception de l’aimant BlueSeal, le transfert d’énergie entre les bobines de gradient et l’aimant est négligeable. Cela permet de maintenir une stabilité parfaite du B0 au fil du temps, ce qui est particulièrement avantageux pour les acquisitions sensibles au B0, telles que les séquences cardiaques bTFE.
Augmentation. Productivité. SmartWorkflow
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Travaillez efficacement dès le départ
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
L’utilisation croissante de la RM a entraîné l’exigence d’une efficacité accrue. Trop souvent, il semble que la productivité nous empêche de donner aux patients le temps et l’attention qu’ils désirent. SmartWorkflow fournit une solution de flux de travail de bout en bout pour une meilleure expérience du patient et du personnel.
Productivité axée sur le patient
L’utilisation croissante de la RM a entraîné l’exigence d’une efficacité accrue. Trop souvent, il semble que la productivité nous empêche de donner aux patients le temps et l’attention qu’ils désirent. SmartWorkflow fournit une solution de flux de travail de bout en bout pour une meilleure expérience du patient et du personnel.
Productivité axée sur le patient
L’utilisation croissante de la RM a entraîné l’exigence d’une efficacité accrue. Trop souvent, il semble que la productivité nous empêche de donner aux patients le temps et l’attention qu’ils désirent. SmartWorkflow fournit une solution de flux de travail de bout en bout pour une meilleure expérience du patient et du personnel.
L’utilisation croissante de la RM a entraîné l’exigence d’une efficacité accrue. Trop souvent, il semble que la productivité nous empêche de donner aux patients le temps et l’attention qu’ils désirent. SmartWorkflow fournit une solution de flux de travail de bout en bout pour une meilleure expérience du patient et du personnel.
Offre une expérience visuelle immersive
Offre une expérience visuelle immersive
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Offre une expérience visuelle immersive
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Offre une expérience visuelle immersive
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Conçu pour offrir une expérience sensorielle relaxante, l’espace Ambient Experience distrait positivement le patient en proposant un éclairage, des projections et une sonorisation dynamiques, qui contribuent à façonner un environnement positif et accueillant au service de la qualité des soins. Depuis le moment où un patient est installé dans le scanner à la fin de l’acquisition, la solution In-Bore Connect peut l’aider à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobile.
Philips : pour une assistance à vie
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Philips : pour une assistance à vie
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Tirez parti de la maintenance à distance, de la maintenance prédictive basée sur l’IA, de mises à jour fréquentes du système, du remplacement continu des antennes ainsi que de solutions de financement sur mesure, afin d’optimiser la disponibilité du système et de maîtriser le coût de propriété total tout au long du cycle de vie du système.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de micro-refroidissement qui ne requiert qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume utilisé aujourd’hui¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est intégrée dans l’aimant lors de la fabrication, puis entièrement scellée. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper³, ni soudainement lors d’une perte de champ, ni progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de micro-refroidissement qui ne requiert qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume utilisé aujourd’hui¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est intégrée dans l’aimant lors de la fabrication, puis entièrement scellée. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper³, ni soudainement lors d’une perte de champ, ni progressivement.
Oubliez l’hélium grâce à l’aimant BlueSeal
Philips BlueSeal utilise une nouvelle technologie de micro-refroidissement qui ne requiert qu’une quantité négligeable (moins de 0,5 % du volume utilisé aujourd’hui¹) d’hélium liquide pour le refroidissement. Cette fraction de la quantité habituelle d’hélium liquide est intégrée dans l’aimant lors de la fabrication, puis entièrement scellée. Ainsi, aucun hélium liquide ne peut s’échapper³, ni soudainement lors d’une perte de champ, ni progressivement.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
L’aimant BlueSeal permet de vous préparer aux situations d’urgence et de résoudre les incidents mineurs en moins de 6 heures, puis de reprendre rapidement les opérations. Il représente une nouvelle avancée vers des opérations IRM quotidiennes sans interruption et plus productives. Le système EasySwitch basé sur l’IA est conçu pour minimiser les temps d’arrêt imprévus. Il permet de décharger et de recharger l’aimant BlueSeal derrière la console IRM, et ce, sans aucune perte d’hélium.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
L’aimant BlueSeal permet de vous préparer aux situations d’urgence et de résoudre les incidents mineurs en moins de 6 heures, puis de reprendre rapidement les opérations. Il représente une nouvelle avancée vers des opérations IRM quotidiennes sans interruption et plus productives. Le système EasySwitch basé sur l’IA est conçu pour minimiser les temps d’arrêt imprévus. Il permet de décharger et de recharger l’aimant BlueSeal derrière la console IRM, et ce, sans aucune perte d’hélium.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
L’aimant BlueSeal permet de vous préparer aux situations d’urgence et de résoudre les incidents mineurs en moins de 6 heures, puis de reprendre rapidement les opérations. Il représente une nouvelle avancée vers des opérations IRM quotidiennes sans interruption et plus productives. Le système EasySwitch basé sur l’IA est conçu pour minimiser les temps d’arrêt imprévus. Il permet de décharger et de recharger l’aimant BlueSeal derrière la console IRM, et ce, sans aucune perte d’hélium.
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Précision ultime à une vitesse maximale avec Dual AI⁵
Philips SmartSpeed Precise est notre technique d’accélération de nouvelle génération qui renforce les technologies éprouvées Compressed SENSE et SmartSpeed⁶ grâce à une innovation exclusive intégrant l’intelligence artificielle double (Dual AI)⁵. SmartSpeed Precise franchit une nouvelle étape vers une précision optimale à vitesse maximale, en améliorant la qualité des images grâce à un meilleur rapport signal-bruit et jusqu’à 80 % de netteté en plus⁷, tout en multipliant la vitesse d’imagerie par un facteur 3².
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
En raison de la conception de l’aimant BlueSeal, le transfert d’énergie entre les bobines de gradient et l’aimant est négligeable. Cela permet de maintenir une stabilité parfaite du B0 au fil du temps, ce qui est particulièrement avantageux pour les acquisitions sensibles au B0, telles que les séquences cardiaques bTFE.
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
En raison de la conception de l’aimant BlueSeal, le transfert d’énergie entre les bobines de gradient et l’aimant est négligeable. Cela permet de maintenir une stabilité parfaite du B0 au fil du temps, ce qui est particulièrement avantageux pour les acquisitions sensibles au B0, telles que les séquences cardiaques bTFE.
Fiabilité clinique de l’IRM cardiaque
En raison de la conception de l’aimant BlueSeal, le transfert d’énergie entre les bobines de gradient et l’aimant est négligeable. Cela permet de maintenir une stabilité parfaite du B0 au fil du temps, ce qui est particulièrement avantageux pour les acquisitions sensibles au B0, telles que les séquences cardiaques bTFE.
Augmentation. Productivité. SmartWorkflow
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Augmentez votre productivité avec SmartWorkflow
Donnez à votre personnel la possibilité de consacrer moins d’attention à la technologie pour interagir pleinement avec les patients. En réduisant le nombre d’étapes nécessaires à la préparation du patient et en les simplifiant, même les opérateurs novices n’ayant jamais utilisé un scanner peuvent procéder en toute confiance. SmartWorkflow les guide et les accompagne au fil des besoins, et automatise tout ce qui peut l’être, pour allier une productivité élevée et diriger l’attention de votre personnel vers les patients.
Travaillez efficacement dès le départ
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
Travaillez efficacement dès le départ
MR Workspace est la nouvelle console d’IRM Philips conçue pour améliorer l’efficacité et la satisfaction du personnel dans la salle de commande grâce à l’assistance par IA intégrée, à une fonctionnalité de guidage et à l’automatisation. MR Workspace aide les manipulateurs, indépendamment de leur niveau d’expérience, à gérer leur charge de travail et à maintenir le planning quotidien sous contrôle tout en restant concentrés sur le patient. La technologie offre un processus de travail guidé et automatisé et inclut des instructions étape par étape pour l’analyse AV. 80 % du planning d’examens est entièrement automatisé et la durée d’envoi des résultats vers le PACS est réduite de 30 %⁶.
1. Par rapport à l’aimant Ingenia 1.5T ZBO.
2. Par rapport à Philips SENSE.
3. Même dans les rares cas où l’aimant n’est plus scellé, la quantité négligeable d’hélium susceptible de s’échapper n’aurait aucune conséquence significative sur l’oxygène dans la salle.
4. Comparativement aux systèmes 1.5T conventionnels à zéro évaporation d’hélium (“zero boil-off”) ainsi qu’aux systèmes scellés disponibles sur le marché. Données basées sur les informations produits publiées.
5. Technologie de reconstruction composée d’un premier moteur basé sur l’IA appliqué à la source du signal (Adaptive CS-NET) et d’un second appliqué aux données brutes complexes d’imagerie (Precise Net).
6. Par rapport à une station de travail.
6. Même dans les rares cas où l’aimant devient non scellé, la quantité négligeable d’hélium qui s’échappe ne modifierait pas significativement le taux d’oxygène dans la pièce.
Certains documents sont créés au Siège de Philips et de ce fait ne sont disponibles qu’en Anglais pour l’instant. Veuillez nous en excuser
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.