Le relais à portée étendue Avalon CL étend la portée des capteurs Avalon CL et du patch et pod de mesures fœtales et maternelles Avalon CL via l’infrastructure WLAN de l’hôpital. La solution sans fil Avalon est à la fois pratique, polyvalente et facile à utiliser. En effet, elle évite toute gêne due aux câbles pour la patiente, à chaque étape des soins, en particulier lors du travail et de l’accouchement.
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L’absence de fils permet aux mamans d’être plus libres de leurs mouvements.
Sans fil, les mamans sont plus libres de leurs mouvements
La solution Avalon CL permet d’améliorer les conditions d’accouchement, sans renoncer à la surveillance fœtale, essentielle pour le clinicien. Elle permet aux mamans de se déplacer librement pendant le travail et leur offre des options d’accouchement flexibles. De plus, n’ayant plus à gérer les câbles, les cliniciens peuvent se concentrer sur le séjour de la patiente afin de le rendre aussi agréable que possible.
Sans fil, les mamans sont plus libres de leurs mouvements
La solution Avalon CL permet d’améliorer les conditions d’accouchement, sans renoncer à la surveillance fœtale, essentielle pour le clinicien. Elle permet aux mamans de se déplacer librement pendant le travail et leur offre des options d’accouchement flexibles. De plus, n’ayant plus à gérer les câbles, les cliniciens peuvent se concentrer sur le séjour de la patiente afin de le rendre aussi agréable que possible.
Sans fil, les mamans sont plus libres de leurs mouvements
La solution Avalon CL permet d’améliorer les conditions d’accouchement, sans renoncer à la surveillance fœtale, essentielle pour le clinicien. Elle permet aux mamans de se déplacer librement pendant le travail et leur offre des options d’accouchement flexibles. De plus, n’ayant plus à gérer les câbles, les cliniciens peuvent se concentrer sur le séjour de la patiente afin de le rendre aussi agréable que possible.
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Sans fil, les mamans sont plus libres de leurs mouvements
La solution Avalon CL permet d’améliorer les conditions d’accouchement, sans renoncer à la surveillance fœtale, essentielle pour le clinicien. Elle permet aux mamans de se déplacer librement pendant le travail et leur offre des options d’accouchement flexibles. De plus, n’ayant plus à gérer les câbles, les cliniciens peuvent se concentrer sur le séjour de la patiente afin de le rendre aussi agréable que possible.
Les mamans peuvent se déplacer
Liberté de mouvement et confort
Le relais à portée étendue Avalon CL permet de profiter de solutions sans fil avec un niveau de performance inédit en permettant aux futures mamans de disposer d’une plus grande liberté de mouvement et en assurant leur confort pendant le travail. Grâce à ce relais à portée étendue, elles peuvent se balader dans l’hôpital ou se rendre à la cafétéria alors que leurs paramètres vitaux sont surveillés à l’aide d’un pod et d’un patch Avalon CL sans sangle abdominale ou de capteurs à ultrasons CL.
Liberté de mouvement et confort
Le relais à portée étendue Avalon CL permet de profiter de solutions sans fil avec un niveau de performance inédit en permettant aux futures mamans de disposer d’une plus grande liberté de mouvement et en assurant leur confort pendant le travail. Grâce à ce relais à portée étendue, elles peuvent se balader dans l’hôpital ou se rendre à la cafétéria alors que leurs paramètres vitaux sont surveillés à l’aide d’un pod et d’un patch Avalon CL sans sangle abdominale ou de capteurs à ultrasons CL.
Liberté de mouvement et confort
Le relais à portée étendue Avalon CL permet de profiter de solutions sans fil avec un niveau de performance inédit en permettant aux futures mamans de disposer d’une plus grande liberté de mouvement et en assurant leur confort pendant le travail. Grâce à ce relais à portée étendue, elles peuvent se balader dans l’hôpital ou se rendre à la cafétéria alors que leurs paramètres vitaux sont surveillés à l’aide d’un pod et d’un patch Avalon CL sans sangle abdominale ou de capteurs à ultrasons CL.
Le relais à portée étendue Avalon CL permet de profiter de solutions sans fil avec un niveau de performance inédit en permettant aux futures mamans de disposer d’une plus grande liberté de mouvement et en assurant leur confort pendant le travail. Grâce à ce relais à portée étendue, elles peuvent se balader dans l’hôpital ou se rendre à la cafétéria alors que leurs paramètres vitaux sont surveillés à l’aide d’un pod et d’un patch Avalon CL sans sangle abdominale ou de capteurs à ultrasons CL.
Monitorage étendu
Dispositif de mesure sans fil avec portée étendue via l’infrastructure WLAN
Le relais à portée étendue Avalon CL augmente la capacité de monitorage de tous les dispositifs de mesure sans fil Avalon ainsi que des capteurs à ultrasons et pods CL liés au moniteur fœtal Avalon via l’infrastructure WLAN de l’hôpital. La portée de ce relais est uniquement limitée par votre infrastructure WLAN, et bien qu’elle soit étendue, c’est vous qui la contrôlez. Grâce à la fonctionnalité Call Patient (Appeler la patiente), vous pouvez appeler la future maman pour qu’elle revienne dans sa chambre si nécessaire ou savoir où elle se trouve via le système de surveillance IntelliSpace Perinatal (version logicielle K ou ultérieure).
Dispositif de mesure sans fil avec portée étendue via l’infrastructure WLAN
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Un élément clé de la solution CL
Station de charge centrale
Le relais à portée étendue Avalon CL étend la portée des dispositifs de mesure sans fil de la gamme Avalon. Pour le charger, il suffit de le placer dans la station d’accueil CL. En outre, l’attribution de ce relais est aussi simple que celle des pods CL. L’autonomie de la batterie du pod est de 4 heures minimum.
Station de charge centrale
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L’absence de fils permet aux mamans d’être plus libres de leurs mouvements.
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Liberté de mouvement et confort
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Le relais à portée étendue Avalon CL permet de profiter de solutions sans fil avec un niveau de performance inédit en permettant aux futures mamans de disposer d’une plus grande liberté de mouvement et en assurant leur confort pendant le travail. Grâce à ce relais à portée étendue, elles peuvent se balader dans l’hôpital ou se rendre à la cafétéria alors que leurs paramètres vitaux sont surveillés à l’aide d’un pod et d’un patch Avalon CL sans sangle abdominale ou de capteurs à ultrasons CL.
Monitorage étendu
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Un élément clé de la solution CL
Station de charge centrale
Le relais à portée étendue Avalon CL étend la portée des dispositifs de mesure sans fil de la gamme Avalon. Pour le charger, il suffit de le placer dans la station d’accueil CL. En outre, l’attribution de ce relais est aussi simple que celle des pods CL. L’autonomie de la batterie du pod est de 4 heures minimum.
Station de charge centrale
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Fiche technique
Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement
0 à 40 °C
Humidité de fonctionnement
<95 % d’humidité relative à 40 °C
Altitude de fonctionnement
-500 à 3 000 m
Température de charge
0 à 35 °C
Température de stockage/transport
-20 °C à 60 °C
Humidité de stockage/transport
<90 % d’humidité relative à 60 °C
Altitude de stockage/transport
-500 à 4 600 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips
865071
865132
862199
862198
865237
Utilisation avec des consommables Philips
866074
866075
866076
866077
866488
989803168881
989803196421
989803196341
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x H x P)
55 mm x 26,5 mm x 122 mm
Poids
0,14 kg
Type de batterie
Batterie lithium-ion rechargeable intégrée avec jauge et compteur de cycles
Autonomie de la batterie (à pleine charge)
4 heures minimum
Autonomie de la batterie
500 cycles de charge/décharge ou supérieure à 4 ans
Durée de stockage de la batterie du capteur
Les batteries et capteurs stockés doivent être chargés de 40 à 50 % de leur capacité tous les 6 mois
Temps de charge de la batterie
3,0 heures
Niveau de protection contre les projections d’eau
IP32 (protection contre les chutes d’eau)
Résistance aux chocs
Résiste à une chute d’un mètre sur une surface en béton avec de légers dommages externes uniquement
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