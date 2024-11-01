Dispositif de mesure sans fil avec portée étendue via l’infrastructure WLAN

Le relais à portée étendue Avalon CL augmente la capacité de monitorage de tous les dispositifs de mesure sans fil Avalon ainsi que des capteurs à ultrasons et pods CL liés au moniteur fœtal Avalon via l’infrastructure WLAN de l’hôpital. La portée de ce relais est uniquement limitée par votre infrastructure WLAN, et bien qu’elle soit étendue, c’est vous qui la contrôlez. Grâce à la fonctionnalité Call Patient (Appeler la patiente), vous pouvez appeler la future maman pour qu’elle revienne dans sa chambre si nécessaire ou savoir où elle se trouve via le système de surveillance IntelliSpace Perinatal (version logicielle K ou ultérieure).