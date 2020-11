Comme d’autres équipements de sécurité essentiels, le défibrillateur Philips HeartStart Grand Public est conçu pour être sûr, fiable et facile à utiliser. Le défibrillateur Philips HeartStart Grand Public est le premier et le seul défibrillateur disponible sans prescription. Conçu pour le patient, HeartStart Grand Public est facile à installer, avec des fonctions Life Guidance automatiques, telles que des messages vocaux et des conseils de RCP pour vous guider pas à pas dans le traitement des arrêts cardio-respiratoires.