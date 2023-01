Gagnez en vitesse, en précision et en cohérence

Étant donné que MRCAT Prostate nécessite uniquement des données d’images IRM, cela permet de réduire les tâches d’organisation et de coordination des acquisitions, d’éliminer les efforts nécessaires au recalage d’images CT-IRM et d’éviter au patient de subir plusieurs procédures. De plus, la délimitation automatique des contours automatise les tâches standard, fastidieuses et répétitives, tout en réduisant la variabilité et les erreurs causées par les étapes manuelles. Cela améliore la cohérence et la reproductibilité, pour une plus grande confiance dans le processus de planification.