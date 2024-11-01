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MRCAT Prostate + Auto-Contouring

Application clinique de radiothérapie guidée par IRM

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En tant qu’application clinique complémentaire à Ingenia MR-RT, MRCAT Prostate + délimitation automatique des contours fournit des carte d’atténuation et des contours automatisés, basés sur l’IRM, de la prostate et des organes à risque en seulement 20 minutes, le tout dans un processus de travail reproductible en un seul clic.

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Caractéristiques
Gagnez en vitesse, en précision et en cohérence
Gagnez en vitesse, en précision et en cohérence

Gagnez en vitesse, en précision et en cohérence

Étant donné que MRCAT Prostate nécessite uniquement des données d’images IRM, cela permet de réduire les tâches d’organisation et de coordination des acquisitions, d’éliminer les efforts nécessaires au recalage d’images CT-IRM et d’éviter au patient de subir plusieurs procédures. De plus, la délimitation automatique des contours automatise les tâches standard, fastidieuses et répétitives, tout en réduisant la variabilité et les erreurs causées par les étapes manuelles. Cela améliore la cohérence et la reproductibilité, pour une plus grande confiance dans le processus de planification.

Gagnez en vitesse, en précision et en cohérence

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Étant donné que MRCAT Prostate nécessite uniquement des données d’images IRM, cela permet de réduire les tâches d’organisation et de coordination des acquisitions, d’éliminer les efforts nécessaires au recalage d’images CT-IRM et d’éviter au patient de subir plusieurs procédures. De plus, la délimitation automatique des contours automatise les tâches standard, fastidieuses et répétitives, tout en réduisant la variabilité et les erreurs causées par les étapes manuelles. Cela améliore la cohérence et la reproductibilité, pour une plus grande confiance dans le processus de planification.

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Étant donné que MRCAT Prostate nécessite uniquement des données d’images IRM, cela permet de réduire les tâches d’organisation et de coordination des acquisitions, d’éliminer les efforts nécessaires au recalage d’images CT-IRM et d’éviter au patient de subir plusieurs procédures. De plus, la délimitation automatique des contours automatise les tâches standard, fastidieuses et répétitives, tout en réduisant la variabilité et les erreurs causées par les étapes manuelles. Cela améliore la cohérence et la reproductibilité, pour une plus grande confiance dans le processus de planification.
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Gagnez en vitesse, en précision et en cohérence
Gagnez en vitesse, en précision et en cohérence

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Étant donné que MRCAT Prostate nécessite uniquement des données d’images IRM, cela permet de réduire les tâches d’organisation et de coordination des acquisitions, d’éliminer les efforts nécessaires au recalage d’images CT-IRM et d’éviter au patient de subir plusieurs procédures. De plus, la délimitation automatique des contours automatise les tâches standard, fastidieuses et répétitives, tout en réduisant la variabilité et les erreurs causées par les étapes manuelles. Cela améliore la cohérence et la reproductibilité, pour une plus grande confiance dans le processus de planification.
Protocole d’imagerie rapide et cohérent
Protocole d’imagerie rapide et cohérent

Protocole d’imagerie rapide et cohérent

Un protocole d’imagerie standardisé et dédié inclut une acquisition T1W mDIXON XD et T2W TSE comme données sources pour la génération de cartes de densité MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) et de délimitation automatique des contours basée sur la RM. La technologie d’accélération Compressed SENSE réduit la durée totale d’acquisition, ce qui améliore le confort du patient en réduisant le temps passé dans le scanner et contribue à augmenter la productivité.

Protocole d’imagerie rapide et cohérent

Protocole d’imagerie rapide et cohérent
Un protocole d’imagerie standardisé et dédié inclut une acquisition T1W mDIXON XD et T2W TSE comme données sources pour la génération de cartes de densité MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) et de délimitation automatique des contours basée sur la RM. La technologie d’accélération Compressed SENSE réduit la durée totale d’acquisition, ce qui améliore le confort du patient en réduisant le temps passé dans le scanner et contribue à augmenter la productivité.

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Un protocole d’imagerie standardisé et dédié inclut une acquisition T1W mDIXON XD et T2W TSE comme données sources pour la génération de cartes de densité MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) et de délimitation automatique des contours basée sur la RM. La technologie d’accélération Compressed SENSE réduit la durée totale d’acquisition, ce qui améliore le confort du patient en réduisant le temps passé dans le scanner et contribue à augmenter la productivité.
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Protocole d’imagerie rapide et cohérent
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Un protocole d’imagerie standardisé et dédié inclut une acquisition T1W mDIXON XD et T2W TSE comme données sources pour la génération de cartes de densité MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) et de délimitation automatique des contours basée sur la RM. La technologie d’accélération Compressed SENSE réduit la durée totale d’acquisition, ce qui améliore le confort du patient en réduisant le temps passé dans le scanner et contribue à augmenter la productivité.
Génération automatique d’images TDM synthétiques
Génération automatique d’images TDM synthétiques

Génération automatique d’images TDM synthétiques

MRCAT Prostate génère automatiquement des cartes d’atténuation en utilisant l’acquisition mDIXON haute résolution comme source. Des algorithmes intelligents et validés permettent la segmentation automatique des tissus et l’attribution d’unités Hounsfield continues pour fournir des images MRCAT avec des informations de densité de type TDM pour les calculs de dose, et ce directement sur la console IRM.

Génération automatique d’images TDM synthétiques

Génération automatique d’images TDM synthétiques
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Génération automatique d’images TDM synthétiques
Génération automatique d’images TDM synthétiques

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MRCAT Prostate génère automatiquement des cartes d’atténuation en utilisant l’acquisition mDIXON haute résolution comme source. Des algorithmes intelligents et validés permettent la segmentation automatique des tissus et l’attribution d’unités Hounsfield continues pour fournir des images MRCAT avec des informations de densité de type TDM pour les calculs de dose, et ce directement sur la console IRM.
Précision dans la planification des doses
Précision dans la planification des doses

Précision dans la planification des doses

Le protocole d’acquisition et les algorithmes de génération MRCAT Prostate ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT Prostate ont une précision géométrique élevée* et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et équivalents** aux plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification des doses.

Précision dans la planification des doses

Précision dans la planification des doses
Le protocole d’acquisition et les algorithmes de génération MRCAT Prostate ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT Prostate ont une précision géométrique élevée* et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et équivalents** aux plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification des doses.

Précision dans la planification des doses

Le protocole d’acquisition et les algorithmes de génération MRCAT Prostate ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT Prostate ont une précision géométrique élevée* et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et équivalents** aux plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification des doses.
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Précision dans la planification des doses
Précision dans la planification des doses

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Le protocole d’acquisition et les algorithmes de génération MRCAT Prostate ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT Prostate ont une précision géométrique élevée* et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et équivalents** aux plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification des doses.
Création de contours précis*** avec interaction minimale ou sans interaction de l’utilisateur
Création de contours précis*** avec interaction minimale ou sans interaction de l’utilisateur

Création de contours précis*** avec interaction minimale ou sans interaction de l’utilisateur

La délimitation automatique des contours basée sur la RM crée automatiquement les contours de la prostate et des organes à risque, réduisant ainsi les tâches répétitives et le temps passé par rapport aux méthodes manuelles. Cette fonction utilise des données d’imagerie IRM dédiées basées sur les séquences TSE T2W 3D et T1W mDIXON XD et des algorithmes adaptatifs modélisés. Il a été démontré que la délimitation automatique des contours de la prostate et des OAR était précise (distance moyenne < 1,5 mm)*** dans au moins 70 % des contours évalués****. Cela réduit la nécessité de définir et d’adapter manuellement les contours tout en améliorant la cohérence.

Création de contours précis*** avec interaction minimale ou sans interaction de l’utilisateur

Création de contours précis*** avec interaction minimale ou sans interaction de l’utilisateur
La délimitation automatique des contours basée sur la RM crée automatiquement les contours de la prostate et des organes à risque, réduisant ainsi les tâches répétitives et le temps passé par rapport aux méthodes manuelles. Cette fonction utilise des données d’imagerie IRM dédiées basées sur les séquences TSE T2W 3D et T1W mDIXON XD et des algorithmes adaptatifs modélisés. Il a été démontré que la délimitation automatique des contours de la prostate et des OAR était précise (distance moyenne < 1,5 mm)*** dans au moins 70 % des contours évalués****. Cela réduit la nécessité de définir et d’adapter manuellement les contours tout en améliorant la cohérence.

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La délimitation automatique des contours basée sur la RM crée automatiquement les contours de la prostate et des organes à risque, réduisant ainsi les tâches répétitives et le temps passé par rapport aux méthodes manuelles. Cette fonction utilise des données d’imagerie IRM dédiées basées sur les séquences TSE T2W 3D et T1W mDIXON XD et des algorithmes adaptatifs modélisés. Il a été démontré que la délimitation automatique des contours de la prostate et des OAR était précise (distance moyenne < 1,5 mm)*** dans au moins 70 % des contours évalués****. Cela réduit la nécessité de définir et d’adapter manuellement les contours tout en améliorant la cohérence.
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La délimitation automatique des contours basée sur la RM crée automatiquement les contours de la prostate et des organes à risque, réduisant ainsi les tâches répétitives et le temps passé par rapport aux méthodes manuelles. Cette fonction utilise des données d’imagerie IRM dédiées basées sur les séquences TSE T2W 3D et T1W mDIXON XD et des algorithmes adaptatifs modélisés. Il a été démontré que la délimitation automatique des contours de la prostate et des OAR était précise (distance moyenne < 1,5 mm)*** dans au moins 70 % des contours évalués****. Cela réduit la nécessité de définir et d’adapter manuellement les contours tout en améliorant la cohérence.
L’IRM comme image principale de la planification du traitement
L’IRM comme image principale de la planification du traitement

L’IRM comme image principale de la planification du traitement

Les images MRCAT générées sur la console IRM sont conformes à la norme DICOM (modalité TDM) et peuvent donc être exportées vers les systèmes de planification de traitement comme ensemble de données d’image principal. En plus des contours générés (RTSTRUCT) et de la possibilité de générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR) basées sur le système MRCAT, vous pouvez remplacer votre flux de travail TDM classique par un flux de travail de radiothérapie basé uniquement sur l’IRM, de l’imagerie et de la planification à la vérification de la position.

L’IRM comme image principale de la planification du traitement

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L’IRM comme image principale de la planification du traitement
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Faites fonctionner aujourd’hui le système de radiothérapie par IRM uniquement de Philips
Faites fonctionner aujourd’hui le système de radiothérapie par IRM uniquement de Philips

Faites fonctionner aujourd’hui le système de radiothérapie par IRM uniquement de Philips

Pour intégrer avec succès la radiothérapie par IRM uniquement dans votre routine clinique, nous sommes conscients que vous devez aller au-delà de l’imagerie elle-même et prendre en compte des étapes importantes telles que le marquage patient, la vérification de la position et l’assurance qualité. Nous sommes prêts à vous assister tout au long de ce processus. À cette fin, nous proposons des descriptions de flux de travail dédiés, un partage des meilleures pratiques et des formations sur mesure, conçues pour vous aider à adopter ce nouveau paradigme thérapeutique.

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  • Gagnez en vitesse, en précision et en cohérence
  • Protocole d’imagerie rapide et cohérent
  • Génération automatique d’images TDM synthétiques
  • Précision dans la planification des doses
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Gagnez en vitesse, en précision et en cohérence
Gagnez en vitesse, en précision et en cohérence

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Étant donné que MRCAT Prostate nécessite uniquement des données d’images IRM, cela permet de réduire les tâches d’organisation et de coordination des acquisitions, d’éliminer les efforts nécessaires au recalage d’images CT-IRM et d’éviter au patient de subir plusieurs procédures. De plus, la délimitation automatique des contours automatise les tâches standard, fastidieuses et répétitives, tout en réduisant la variabilité et les erreurs causées par les étapes manuelles. Cela améliore la cohérence et la reproductibilité, pour une plus grande confiance dans le processus de planification.

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Protocole d’imagerie rapide et cohérent
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Un protocole d’imagerie standardisé et dédié inclut une acquisition T1W mDIXON XD et T2W TSE comme données sources pour la génération de cartes de densité MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) et de délimitation automatique des contours basée sur la RM. La technologie d’accélération Compressed SENSE réduit la durée totale d’acquisition, ce qui améliore le confort du patient en réduisant le temps passé dans le scanner et contribue à augmenter la productivité.

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Génération automatique d’images TDM synthétiques
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MRCAT Prostate génère automatiquement des cartes d’atténuation en utilisant l’acquisition mDIXON haute résolution comme source. Des algorithmes intelligents et validés permettent la segmentation automatique des tissus et l’attribution d’unités Hounsfield continues pour fournir des images MRCAT avec des informations de densité de type TDM pour les calculs de dose, et ce directement sur la console IRM.

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Précision dans la planification des doses
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Précision dans la planification des doses

Le protocole d’acquisition et les algorithmes de génération MRCAT Prostate ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT Prostate ont une précision géométrique élevée* et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et équivalents** aux plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification des doses.

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Le protocole d’acquisition et les algorithmes de génération MRCAT Prostate ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT Prostate ont une précision géométrique élevée* et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et équivalents** aux plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification des doses.

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Le protocole d’acquisition et les algorithmes de génération MRCAT Prostate ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT Prostate ont une précision géométrique élevée* et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et équivalents** aux plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification des doses.
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Le protocole d’acquisition et les algorithmes de génération MRCAT Prostate ont été conçus avec les exigences de précision strictes de la radiothérapie à l’esprit. Les images MRCAT Prostate ont une précision géométrique élevée* et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et équivalents** aux plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification des doses.
Création de contours précis*** avec interaction minimale ou sans interaction de l’utilisateur
Création de contours précis*** avec interaction minimale ou sans interaction de l’utilisateur

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La délimitation automatique des contours basée sur la RM crée automatiquement les contours de la prostate et des organes à risque, réduisant ainsi les tâches répétitives et le temps passé par rapport aux méthodes manuelles. Cette fonction utilise des données d’imagerie IRM dédiées basées sur les séquences TSE T2W 3D et T1W mDIXON XD et des algorithmes adaptatifs modélisés. Il a été démontré que la délimitation automatique des contours de la prostate et des OAR était précise (distance moyenne < 1,5 mm)*** dans au moins 70 % des contours évalués****. Cela réduit la nécessité de définir et d’adapter manuellement les contours tout en améliorant la cohérence.

Création de contours précis*** avec interaction minimale ou sans interaction de l’utilisateur

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La délimitation automatique des contours basée sur la RM crée automatiquement les contours de la prostate et des organes à risque, réduisant ainsi les tâches répétitives et le temps passé par rapport aux méthodes manuelles. Cette fonction utilise des données d’imagerie IRM dédiées basées sur les séquences TSE T2W 3D et T1W mDIXON XD et des algorithmes adaptatifs modélisés. Il a été démontré que la délimitation automatique des contours de la prostate et des OAR était précise (distance moyenne < 1,5 mm)*** dans au moins 70 % des contours évalués****. Cela réduit la nécessité de définir et d’adapter manuellement les contours tout en améliorant la cohérence.

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L’IRM comme image principale de la planification du traitement
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Les images MRCAT générées sur la console IRM sont conformes à la norme DICOM (modalité TDM) et peuvent donc être exportées vers les systèmes de planification de traitement comme ensemble de données d’image principal. En plus des contours générés (RTSTRUCT) et de la possibilité de générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR) basées sur le système MRCAT, vous pouvez remplacer votre flux de travail TDM classique par un flux de travail de radiothérapie basé uniquement sur l’IRM, de l’imagerie et de la planification à la vérification de la position.

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Les images MRCAT générées sur la console IRM sont conformes à la norme DICOM (modalité TDM) et peuvent donc être exportées vers les systèmes de planification de traitement comme ensemble de données d’image principal. En plus des contours générés (RTSTRUCT) et de la possibilité de générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR) basées sur le système MRCAT, vous pouvez remplacer votre flux de travail TDM classique par un flux de travail de radiothérapie basé uniquement sur l’IRM, de l’imagerie et de la planification à la vérification de la position.
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Faites fonctionner aujourd’hui le système de radiothérapie par IRM uniquement de Philips
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Pour intégrer avec succès la radiothérapie par IRM uniquement dans votre routine clinique, nous sommes conscients que vous devez aller au-delà de l’imagerie elle-même et prendre en compte des étapes importantes telles que le marquage patient, la vérification de la position et l’assurance qualité. Nous sommes prêts à vous assister tout au long de ce processus. À cette fin, nous proposons des descriptions de flux de travail dédiés, un partage des meilleures pratiques et des formations sur mesure, conçues pour vous aider à adopter ce nouveau paradigme thérapeutique.

Faites fonctionner aujourd’hui le système de radiothérapie par IRM uniquement de Philips

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Pour intégrer avec succès la radiothérapie par IRM uniquement dans votre routine clinique, nous sommes conscients que vous devez aller au-delà de l’imagerie elle-même et prendre en compte des étapes importantes telles que le marquage patient, la vérification de la position et l’assurance qualité. Nous sommes prêts à vous assister tout au long de ce processus. À cette fin, nous proposons des descriptions de flux de travail dédiés, un partage des meilleures pratiques et des formations sur mesure, conçues pour vous aider à adopter ce nouveau paradigme thérapeutique.

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Fiche technique

MRCAT Prostate et délimitation automatique des contours
MRCAT Prostate et délimitation automatique des contours
Systèmes IRM compatibles
  • Ingenia 1.5T et 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT et Elition 3.0T MR-RT
MRCAT Prostate et délimitation automatique des contours
MRCAT Prostate et délimitation automatique des contours
Systèmes IRM compatibles
  • Ingenia 1.5T et 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT et Elition 3.0T MR-RT
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MRCAT Prostate et délimitation automatique des contours
MRCAT Prostate et délimitation automatique des contours
Systèmes IRM compatibles
  • Ingenia 1.5T et 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT et Elition 3.0T MR-RT
  • * Définition de “précision” : MRCAT fournit une précision géométrique totale <±1 mm pour les données d’image dans un volume sphérique d’un diamètre <20 cm (DSV) et une précision géométrique totale <±2 mm pour les données d’image dans un volume sphérique d’un diamètre <40 cm (DSV)*. * Limité à 32 cm dans le sens z dans plus de 95 % des points dans le volume
  • ** La dose simulée basée sur des images MRCAT ne diffère pas chez >95 % des patients atteints de cancer de la prostate (critère d’analyse gamma 3 %/3 mm réalisé dans 99 % des voxels dépassant 75 % de la dose maximale) par rapport au plan basé sur la TDM pour EBRT.
  • *** “Précis” signifie que la distance de Hausdorff modifiée au 95e percentile est <5 mm par rapport aux contours effectués manuellement par des experts. La distance moyenne est <1,5 mm et mesurée comme la distance de Hausdorff moyenne modifiée par rapport aux contours effectués manuellement par des experts.
  • **** Sur la base de 49 cas (chacun pour la prostate anatomique, la vessie, le rectum, le bulbe du pénis et les têtes fémorales)

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