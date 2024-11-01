Création de contours précis*** avec interaction minimale ou sans interaction de l’utilisateur

La délimitation automatique des contours basée sur la RM crée automatiquement les contours de la prostate et des organes à risque, réduisant ainsi les tâches répétitives et le temps passé par rapport aux méthodes manuelles. Cette fonction utilise des données d’imagerie IRM dédiées basées sur les séquences TSE T2W 3D et T1W mDIXON XD et des algorithmes adaptatifs modélisés. Il a été démontré que la délimitation automatique des contours de la prostate et des OAR était précise (distance moyenne < 1,5 mm)*** dans au moins 70 % des contours évalués****. Cela réduit la nécessité de définir et d’adapter manuellement les contours tout en améliorant la cohérence.