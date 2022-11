S’adapte aux changements de position en temps réel

Pour plus de précision, SmartCT Roadmap s’adapte en temps réel aux modifications de l’inclinaison et de la rotation de l’arceau, du champ d’acquisition et de la distance foyer-image. Tous les modes d’utilisation peuvent être contrôlés depuis la table et sont entièrement dynamiques pour permettre de modifier la position du statif et de la table, le champ d’acquisition et la distance foyer-image.