SmartCT Vessel Analysis prend en charge la planification du traitement

Sélectionnez deux points d’un vaisseau pour définir rapidement une trajectoire vasculaire sur un volume 3D. La trajectoire est automatiquement détectée et affichée dans différentes vues pour inspecter facilement le positionnement des vaisseaux et des dispositifs grâce à des reformatages redressés, incurvés et en coupe transversale. Les dimensions des vaisseaux sont automatiquement extraites, et les zones de placement peuvent être spécifiées et superposées ultérieurement sur la fluoroscopie en temps réel. Enfin, les angles d’incidence optimaux pour le cathétérisme peuvent être identifiés et rappelés ultérieurement en appuyant simplement sur un bouton.